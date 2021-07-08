Юг против Севера

К чему логично и пришли два потрясающих полуфинала — южный и северный.

Каспер Шмейхель, достойный продолжатель дела знаменитого Шмейхеля-старшего, мог взять главный пенальти в своей жизни. Он и взял из последних сил, но отбил мяч перед собой. На мяче первым оказался незадачливый пенальтист Гарри Кейн, и сделал то, чего не могли сделать несколько прекрасных английских бомбардиров как минимум пяти поколений — вывел многострадальную сборную Англии в финал. Шла 102-я минута полуфинала на знаменитом лондонском «Уэмбли», у датчан еще было время, чтобы отыграться, но у команды Каспера Юльманна не осталось ни физических, ни моральных сил.

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель. Фото: РИА Новости

Футбол бывает несправедлив. Иногда несправедливость персонифицируется: например, в этот пенальти, который сделал Рахим Стерлинг, аккуратно споткнувшись о ногу защитника Йоакима Меле. Почти безупречный до этого момента голландский арбитр Данни Меккели принял решение сразу, и VAR ему не возразил, но оставалось ощущение, что давление на 60 тысяч заполненного «Уэмбли» все же сказалось. Победный гол, которого Англия ждала полвека с лишним, не должен был оказаться таким, но слишком велик был шанс на то, что дело дойдет до послематчевых пенальти, а там уже как карта ляжет. То, что за англичан было все, не работало почти до конца первого овертайма, хотя подопечные Каспера Юльманна в конце уже еле таскали ноги. Вот почему хозяевам потребовалась помощь, и она пришла. Пенальти не был совсем уж «левым», но он был неочевидным, неоднозначным, в конце концов, несправедливым, но…

Я не против сборной Англии. Я отдаю ей должное, в том числе за годы и десятилетия ожидания и в каких-то случаях невезения. Но я опять же прекрасно помню, что

ни одна из английских сборных все эти годы на крупных турнирах не показывала футбол, в который можно влюбиться.

Ее футбольным богом всегда было движение, темп, давление, но не мысль. Это тоже своего рода философия, и всегда находились исполнители, которые были выше ее, но в решающий момент любого турнира обязательно находилась команда, которая была умнее, и везло именно ей, а не родоначальникам футбола. И сейчас команда Гарета Саутгейта, выскочившая на поле, как скакуны на Королевском дерби, проигрывала скромной по своим ресурсам команде Каспера Юльманна прежде всего в игровом интеллекте. Англичане на Евро-2020 вообще до гола Миккеля Дамсгора не пропускали пять матчей, все хвалили ее за плотность игры, но хвалили с оглядкой, потому что понимали: стреножить ее могут.

Для сборной Дании чемпионат начался с драмы на стадионе «Паркен» в Копенгагене, лишившей команду лидера в лице Кристиана Эриксена, но, хвала небесам и врачам, не лишившей самого игрока жизни. Дальше сборной Дании, казалось бы, требовалось просто достойно выступить, но она набирала от матча к матчу. В какой-то момент даже показалось, что она сможет дойти до финала, потому что каждый раз, не меняя рисунка, находила все новые возможности удивлять и соперника, и нас. В октябре прошлого года уже обыгрывала на «Уэмбли» англичан в рамках Лиги наций, и сейчас тем более не боялась ничего.

Когда Миккель Дамсгор красиво отправил мяч со штрафного над стенкой в правую от Джордана Пикфорда девятку, стадион замолчал, чтобы взорваться через десять минут — мяч в свои ворота внес Симон Кьер, а гол организовал Гарри Кейн, над головой которого и крутанул мяч Дамсгор. Командный игровой интеллект датчан сбоев не давал — сбой потихоньку начинала давать «физика», а укатывать соперника англичане всегда были большие мастера. Сборная Дании не была безупречна под диким давлением, но ее командный игровой интеллект ощущался в каждом игровом эпизоде.

Игрок сборной Дании Миккель Дамсгор (в центре) празднует забитый в ворота Англии гол, 7 июля 2021 года. Фото: ЕРА

Сборная Каспера Юльманна уже и вошла в историю как самая умная команда нынешнего Евро. А сборной Англии, притом что она уже добилась выдающегося успеха, еще предстоит туда войти. Потому что финал играть ей в Риме против хозяев, которые в не меньшей степени, чем изумительные датчане, заслуживают права называться командой-открытием лета 2021 года. Роберто Манчини, работу которого в «Зените» уже сейчас, к месту и не к месту, не без злорадства у нас поминали как «позорную», выcтраивал новую сборную без широковещательных заявлений, без отсылок к славному прошлому, без сетований на отсутствие звезд мирового уровня.

Имена половины основного состава ничего не говорили широкому российскому болельщику, на Италию мало кто ставил, но я уже после первого матча видел ее как минимум в финале.

Могли помешать и Бельгия, и Испания. Но бельгийцев погубила академичность и отсутствие должной энергетики, без которой титулы не берутся — а у итальянцев с этим было все в порядке, как и с организацией игры. Отсутствие выдающихся мастеров, конечно же, сказывалось, но это компенсировалось веселым комбинационным стилем, который оказался впору как зубрам «Ювентуса», так и малоизвестным лицам из того же «Сассуоло». Бельгийцев прошли не без труда, но уверенно, Испания чуть не отправила бойцов Роберто Манчини домой.

Сейчас общественность отправляет в отставку Луиса Энрике. Надо было видеть его лицо, когда Альваро Мората бесхитростно пробил в левый от Доннаруммы угол, и Джанлуиджи отбил мяч. Энрике не обхватывал руками голову, не изображал вообще ничего — он просто закрыл глаза. Это был поразительный момент скрытой драмы прекрасного тренера, который переформатировал сборную Испании, завершив процесс уже по ходу турнира. И испанцы били в целом лучше итальянцев, признаю. Их аргументы были весомее, их игра привлекательнее, хотя напоминание о знаменитой «тики-таке» меня, честно говоря, не восхитило.

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу. Фото: РА

Могу показаться примитивным, но полуфинал Италия — Испания выиграл прежде всего вратарь «Скуадры Адзурры» Джанлуиджи Доннарумма. Его визави Унаи Симон на послематчевых пенальти явно чувствовал себя неуверенно, а после злосчастного промаха Альваро Мораты вовсе впал в ступор, просто присев на газон при последнем решающем ударе итальянцев. Мяч еще катился в левый от Симона угол, а братва в синих футболках уже летела к трибунам во главе с капитаном Джорджо Кьеллини — папой Карло этой свежей, как ветер с моря, сборной.

Вот теперь они и встретятся: север против юга, Гарет Саутгейт против Роберто Манчини, Англия против Италии. Я ждал других «северян», но что поделаешь, если Дании не суждено было повторить подвиг 1992 года, когда, случайно попав на турнир, она стала чемпионом Европы. Но и нынешний ее пример — другим наука, особенно большим футбольным державам, не говоря уже о нашей дутой футбольной стране. Но об этом еще будет повод сказать. На вопрос, за кого я буду в лондонском финале, отвечу так: все-таки за Италию. Нынешняя сборная Англии и ее может укатать, и если так случится, я отдам должное команде Гарета Саутгейта. Но я еще немного верю в то, что есть справедливость на свете, хотя применительно к футболу это понятие абсолютным не является.

Владимир Мозговой

—