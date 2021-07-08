Мнение: Англия превыше всего

Что-то я не пойму: неужели мы уже настолько плотная криптоколония Англии, что у нас даже блогеры телеграм-каналов уже боятся слово вякнуть по поводу “честной победы” английской сборной в полуфинале ЧЕ?! Смотрю сейчас – среди тех, кто это комментирует, лишь сдержанное приглушенное ворчание, настолько тихое, что прям хочется сказать: блин, да вы б Россию так ласково комментировали!

Так-то ведь ежам было видно и понятно, что в полуфинале с “выскочкой” Данией, которая осмелилась упорно не проигрывать Англии на Уэмбли, все произошло прямо по классическим анекдотам “о коррупции в футболе”: “заряженный” судья говорит тренеру в перерыве – “блин, ну вы хотя бы просто войдите в штрафную и там как-нибудь упадите, а пенальти я поставлю!”

Рахим Стерлинг так и сделал в овертайме, и “все получилось”. Особенно занятно, что пресловутый ВАР даже не пытался протестовать против решения арбитра – то есть, очевидно, и их “зарядили” тоже. Похоже, что после всех закалываний и локдаунов последнего года Корона просто не могла позволить, чтобы “основоположники футбола” еще и позорно проиграли на собственном стадионе “какой-то Дании”. А там дело ведь прямо шло к послематчевым пенальти, а пенальти – это лотерея…

В общем, некрасиво. В принципе, пусть они в Европе как хотят с ума сходят – но молчать-то зачем?

UPD. Все-таки нашел: хороший эмоциональный комментарий от… известного кинокритика Гладильщикова (в его ФБ):

” Но, извините, второй гол Англии. Все – футбольные тренеры, игроки, эксперты – обсуждают, а был ли пенальти? Нырнул Стерлинг или его сбили? Да причем тут Стерлинг, если на поле находился второй мяч в паре метров от эпизода, и судья обязан был остановить игру еще во время начала английской атаки, до прорыва Стерлинга в штрафную?

Я с детства смотрю футбол, сам играл как любитель лет тридцать и, кажется, перестаю что-либо понимать в современных футбольных правилах. Еще недавно – причем по вновь установленным канонам ФИФА – за удар соперника локтем по лицу во время прыжка в борьбе за верховой мяч давали прямую красную карточку. На этом чемпионате Европы за подобное убийственное действие присуждали разве что штрафной и то не всегда.

Два мяча на поле, даже находящихся в его противоположных углах, всегда были поводом для судьи остановить игру. Тут: два мяча не просто на поле, а рядом со штрафной датчан, Стерлинг с одним из них добегает чуть ли не до вратарской, где то ли ныряет, то ли его сбивают… И ни судья, ни ВАР, от которого, по-моему, одни проблемы, не реагируют на второй лежащий на траве мяч. А если бы Стерлинг бросил первый мяч, зацепился за второй и с ним ворвался бы в штрафную датчан – это тоже было бы правильным? Может, тогда, как некогда предлагал старик Хоттабыч, выдать каждому из 22-х футболистов по собственному мячу?”