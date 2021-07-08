 

Суд арестовал третьего подозреваемого по делу “Кузницы на Рыбальском”

08.07.2021, 21:44, Новости дня
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“Суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав для одного из бывших начальников департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн грн”, – отметили в сообщении.

Должностных лиц подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016–2018 годов военной техники низкого качества.

“Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могли использоваться в ВСУ. Действия должностных лиц нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн грн”, – заявили в ГБР.

Контекст:

5 июля суд арестовал экс-чиновника Минобороны Андрея Араптанова по делу о поставках ВСУ некачественной техники. 7 июля суд арестовал главу правления “Кузницы на Рыбальском” Валерия Шандру.

В деле также фигурируют бывший замминистра обороны Украины Игорь Павловский и еще один бывший глава департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Всем четырем фигурантам дела следователи объявили о подозрении 2 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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