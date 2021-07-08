Суд по делу МН17 провел последнее этим летом заседание. Следующее состоится в сентябре

Адвокатов одного из обвиняемых – Олега Пулатова – на заседании не было, они следили за процессом в трансляции. По видеосвязи в заседании принимал участие один из членов судейской коллегии – судья Дагмар Костер, который сейчас находится на карантине.

Суд отклонил большинство из ходатайств защиты. В частности отказано в ходатайстве об исследовании всех обломков самолета, и в запросе о дополнительных данных российского концерна “Алмаз-Антей”, уточняет “Укринформ”.

Защита Пулатова просила изучить видео, где украинский бизнесмен Игорь Коломойский якобы говорит о сбивании MH17. Это ходатайство тоже отклонили, так как судьи не считают, что в нем есть хоть что-то важное для суда, сообщил в Twitter аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Суд переходит к ходатайству защиты по видео с Коломойским, суд не считает, что в нем есть хоть что-то важное для суда, так что ходатайство отклонено.

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— Prisoner of consciousness * #NotOurTsar (@Mortis_Banned) July 8, 2021

В то же время суд удовлетворил одно из ходатайств адвокатов и отправил аудиозаписи прослушки Пулатова на анализ относительно манипуляций, крайний срок анализа – 1 ноября 2021 года.

Это последнее заседание этим летом, следующее назначили на 10.00 (11.00 по киевскому времени) 6 сентября, сообщает сайт суда. На нем дадут слово родственникам погибших.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны “ДНР” того времени Игорь Гиркин, глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четырех, кто принимает участие в процессе, хотя и не лично, а через адвокатов – Пулатов, но и он не признает свою вину.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требовала рассмотреть альтернативные версии крушения Boeing, заново допросить экспертов и свидетелей по делу, заново исследовать все доказательства. Большинство запросов защиты Пулатова суд отклонил.

7 июня 2021 года суд Гааги начал рассматривать дело о крушении самолета по существу.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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