 

97-летний украинец попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый взрослый активный игрок в теннис

08.07.2021, 21:44, Новости дня
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Более двух лет представители Национального реестра рекордов добивались внесения  Станиславского в Книгу рекордов Гиннеса.

Харьковчанин уже 60 лет играет в теннис. Тренер Анатолий Дарий начал готовить Станиславского к соревнованиям, когда ему было 92 года.

“Когда мне сказали, что ему 92 года, я подумал: дожить до такого возраста – это уже рекорд. Просто ходить – тоже. А уж, если играть в теннис. Мы с ним не расстаемся. Я беру его на турниры в Киеве, в частности, турнир ветеранов”, – отметил Дарий.

По словам Станиславского, во всех турнирах, где он участвует, он самый старший игрок.

“Я работал не для этого [мирового рекорда]. Я просто играл в теннис. Относительно Книги рекордов Украины планирую на горных лыжах съехать в Буковеле и с парашютом”, – заявил он.

Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов познакомился со Станиславским в 2015 году, предпринимателя поразило жизнелюбие теннисиста и его амбициозные мечты. Об этом Сапронов написал 7 июля в Facebook.

“В таком почтенном возрасте Дед все еще мечтал играть на Чемпионатах мира и Европы по теннису, побывать в “Уимблдоне”, сыграть гейм с Элиной Свитолиной, познакомиться со своим кумиром Роджером Федерером. С тех пор Станиславский стал постоянным участником чемпионатов мира среди ветеранов в категории 85+. Взял бронзу на чемпионате Европы в Анталии в парном разряде. Сыграл на международных турнирах Чемпионатах Мира и Европы в Голландии, США, Хорватии. И лично взял автограф у легендарного Федерера на “Уимблдоне”, – сообщил бизнесмен.

https://www.facebook.com/sapronov.yuri/posts/4069129236468402

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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