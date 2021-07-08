 

Смартфоны с экранами 60 Гц теряют популярность на рынке

08.07.2021, 21:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Аналитики компании Antutu заявляют, что смартфоны, на которых установлены экраны с частотой обновления картинки 60 раз в секунду, стремительно теряют популярность на мировом рынке. Не помогают ни акции, ни снижения цен, говорят специалисты.

60 Гц – это та частота, которая позволяет глазу видеть отличную по качеству картинку. Однако маркетинг и реклама делают свое дело. Люди готовы переплачивать за новые экраны с частотой 120 Гц, хотя визуально разницы не видно никакой.

По статистике, сейчас в объеме продаж смартфоны на 60 Гц составляют чуть более 42%, а более дорогие с экранами на 120 Гц – 38,6%. Причем, аналитики предполагают, что в ближайшее время первые уступят вторым. Самое интересное, что среди них как-то потерялись середнячки – с экранами на 90 Гц.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / Турция: книга Болтона дает искаженное представление о переговорах Трампа и Эрдогана

24.08 / Излечить герпес можно путем редактирования генома

12.04 / Insider – Трамп предсказал, что республиканцы вернут себе конгресс и Белый дом

24.08 / Тихановская встретилась с замгоссекретаря США

07.01 / Опубликовано фото сторонника Трампа в кресле Пелоси с ногами на столе

04.07 / Датский эксперт – рядовые россияне голосовали за насущные вещи, а не за новый срок Путина

18.05 / 24 канал – премьер Эстонии захотела посмотреть, как живёт прифронтовой Донбасс

18.07 / Грузовой терминал аэропорта Борисполь собираются строить осенью

25.02 / Начались Стартовали продажи пикапа Wuling Journey

12.03 / Главный государственный флаг Украины снова приспустили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика