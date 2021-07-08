Смартфоны с экранами 60 Гц теряют популярность на рынке

Аналитики компании Antutu заявляют, что смартфоны, на которых установлены экраны с частотой обновления картинки 60 раз в секунду, стремительно теряют популярность на мировом рынке. Не помогают ни акции, ни снижения цен, говорят специалисты.

60 Гц – это та частота, которая позволяет глазу видеть отличную по качеству картинку. Однако маркетинг и реклама делают свое дело. Люди готовы переплачивать за новые экраны с частотой 120 Гц, хотя визуально разницы не видно никакой.

По статистике, сейчас в объеме продаж смартфоны на 60 Гц составляют чуть более 42%, а более дорогие с экранами на 120 Гц – 38,6%. Причем, аналитики предполагают, что в ближайшее время первые уступят вторым. Самое интересное, что среди них как-то потерялись середнячки – с экранами на 90 Гц.