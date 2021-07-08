 

Эксперт рассказал россиянам, как распознать поддельный сайт

08.07.2021, 21:42, Новости дня
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Несколько советов по поводу того, как быстро и безошибочно распознавать поддельные сайты, дал россиянам эксперт в области ИТ Кирилл Керценбаум. Он отметил, что фальшивые сайты часто используют мошенники для кражи денег с банковских счетов граждан.

Эксперт советует внимательно смотреть на адрес ресурса. Как правило, после названия домена в нем стоят еще какие-то символы, что само по себе говорит о регистрации поддельного ресурса.

Сразу несколько поддоменных зон – это явный признак мошеннического сайта, говорит специалист. Также стоит обращать внимание на оформление сайта. Как бы ни старались злоумышленники, повторить его полностью не получится. Поэтому, если возникают сомнения, просто откройте настоящий сайт и сравните с тем, который вам предлагают.



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