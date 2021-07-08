Археологи нашли в Египте древнюю гончарную мастерскую

Египетские археологи во время раскопок на севере страны обнаружили древнюю гончарную мастерскую. По предварительным данным, она работала в греко-римскую эпоху.

Речь идет о периоде между третьим и первым столетием до нашей эры, говорят ученые. На руинах видны остатки нескольких построек. Причем, они, судя по всему, были вкопаны в землю.

Археологи также полагали, что глину для своих гончарных изделий мастера могли брать прямо под ногами. Очевидно, количество выпускаемых изделий не было очень большим, поэтому потребности в поставках сырья откуда-то еще не было. Ученые проводят сейчас химический анализ найденных черепков и надеются, что смогут установить ранее неизвестные технологии гончарного производства.