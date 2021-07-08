Татьяна Буланова закрутила роман с 33-летним экс-теннисистом Валерием Рудневым

В Сети появилась информация о том, что у 52-летней певицы Татьяны Булановой новый роман. Артистка около года встречается с 33-летним предпринимателем Валерием Рудневым, который ранее был теннисистом.

Знакомые звезды сняли видео, на котором запечатлена прогулка и поцелуи Татьяны Булановой с новым возлюбленным из Санкт-Петербурга. На кадрах запечатлено, как бывший спортсмен по одобряющий смех друзей поднимает артистку на руки. Судя по обстановке вокруг, пара отдыхала на пароходе или яхте. Об избраннике звезды известно то, что он решил завязать с большим теннисом, начав заниматься бизнесом.

На протяжении 11 лет Татьяна Буланова была замужем за экс-футболистом «Зенита» Владиславом Радимовым. Пара воспитывает 14-летнего сына Никиту. Певица развелась со спортсменом из-за измен. Однажды ей позвонил знакомый и попросил срочно включить телевизор. В эфире программы говорилось о том, что у Владислава Радимова есть любовница.

Источник: news.ru