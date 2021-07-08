В России выявили почти 25 тысяч новых заражений COVID-19

За прошедшую среду в России было зафиксировано 24 818 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Выздороветь сумели 21 336 человек, но 734 скончались от осложнений. Такими данными поделились специалисты российского оперативного штаба по коронавирусу.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло

5 707 452 человек . Побороли инфекцию и выписались из медучреждений

5 143 255 заразившихся, а умерли

140 775

человек, пишет RT.

Среди субъектов и регионов России по числу новых заражений традиционно лидирует Москва. В столице зафиксировано

6040

случаев инфицирования,

6805

выздоровлений и 109

летальных исходов. Второе место по тяжести эпидемиологической ситуации занимает Московская область, где заболели

2581

, вылечились 2046 и умерли 20 человек, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”. Тройку антилидеров замыкает Санкт-Петербург: в Городе на Неве было выявлено 1937 новых случаев заражения, 3387 случаев выздоровления и 101 смерть.

Сложная обстановка также сохраняется в Нижегородской и Воронежской областях, а также в Красноярском крае. А наименьший суточный прирост заболевших уже много дней подряд фиксируется в Еврейской автономной области (29 новых случаев), Магаданской области (25 случаев), а также в Ненецком и Чукотском автономных округах с 13 и 10 новыми заражениями соответственно, передаёт “Общественная служба новостей”.

Врачи и учёные продолжают призывать граждан сделать прививки. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил особую актуальность вакцинации на фоне возвращающейся в Россию аномальной жары. По словам специалиста, такая погода может сделать коронавирус в России сегодня сильнее и усугубить осложнения от COVID-19. Из-за этого инфекция станет ещё более опасной для людей преклонного возраста, сообщает телеканал “Царьград”.