 

Володин напомнил о важности сохранения семейных ценностей

08.07.2021, 21:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С праздником россиян поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Семейные ценности объединяют и делают нас сильнее, отметил он.

Володин призвал беречь любовь, верность, семью и детей. Именно в этом состоит счастье, убежден политик.

“С праздником! Желаю благополучия и всего самого доброго каждой семье, всем нашим гражданам”, – сказано в поздравлении спикера Госдумы.

Всероссийский праздник День семьи, любви и верности приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Впервые он прошел 8 июля 2008 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / Мнение: Бесполезное суперсудно, откат Калифорнии в Средневековье и санкции против российской вакцины

20.09 / Мнение: Талоны красного директора

04.11 / Польша отложила введение запрета на аборты на фоне массовых протестов

01.01 / Депутаты от Украины и Литвы вынудили российского представителя в ПАСЕ встретить Новый год в туалете

26.10 / Жизнь неудачницы – Личное мнение

08.11 / Медики назвали один из лучших продуктов для защиты организма от инфекций в зимний период

27.05 / В Новгородской области мужчину забили до смерти

11.10 / Детский офтальмолог рассказал о главной причине плохого зрения

28.08 / Фургала допросят по делу об отравлении Навального

01.06 / Ксения Собчак, Ульяна Сергеенко, Наталья Водянова с сыном и бабушкой и другие гости спецпоказа “Русских каникул”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика