Мнение: Отечественный водородомобиль, российские автобаны и оправдание варварства

1. Недавно в России представили, как утверждается, единственный в мире автомобиль премиального класса на водородном топливе, разработанный на ставшей уже символом нашей страны платформе Аурус. Пока что речь идёт только лишь о лабораторном образце, но есть шанс, что в течение 4-х лет будет налажено массовое производство:

https://robb.report/veshchi/51585-edinstvennyy-v-mire-v-rossii-predstavili-premialnyy-aurus-na-vodorode/

https://lenta.ru/news/2021/07/05/rod/

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью ТАСС назвал срок появления в России автомобилей будущего, которые будут работать на водороде.

«Я думаю, что примерно сроки [начала производства водородных автомобилей] аналогичные, это 2024 год», — отметил чиновник, добавив, что производство электромобилей может быть налажено в России еще раньше.

При этом, по словам Мантурова, до определенного момента выпуск водородных автомобилей не будет массовым. В настоящее время в стране существует единственный автомобиль на водородном топливе — Aurus, разработанный научным институтом НАМИ и презентованный в мае.

Водород называют топливом будущего, поскольку он не оставляет парниковых газов при сгорании, а также имеет ряд других преимуществ:

https://www.kommersant.ru/doc/4617410

Водородное топливо — гораздо более технологичный и экологичный вид топлива, оно обеспечивает бесшумную работу, малый расход, а также полную экологичность по причине выбросов водяного пара. Такие автомобили можно очень быстро заправлять — едва ли не быстрее, чем бензиновые или дизельные, что является существенным плюсом на фоне длительной зарядки аккумуляторов. Кроме того, автомобили на топливных элементах имеют лучший запас хода.

Среди недостатков эксперты отмечают сложность и дороговизну получения водорода как топлива: в случае получения его из природных газов не снижаются углеродные эмиссии, а в случае электролиза — необходимо большое количество редкоземельных и драгоценных металлов для установки. «Однако как показало время, если развивать любую технологию, можно достичь снижения стоимости, как это было с литий-ионными батареями, стоившими сначала целое состояние»,— говорит Александр Багрецов, руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG.

По словам директора по административно-хозяйственной деятельности ООО «Байкал-Сервис ТК» Александра Разина, для использования водорода в качестве топлива потребуются не только энергоресурсы для его производства, но и развитая инфраструктура хранения и транспортировки — трубопроводы, железнодорожные цистерны, морские танкеры, автозаправки. «Как известно из химии, водород очень летуч и взрывоопасен. Хранение, транспортировка или использование водорода потребуют наличия высокочувствительных газоанализаторов, сверхпрочных материалов.

По вышеперечисленным причинам, водородные автомобили ещё долгое время будут крайне дорогими. Так что идея начать с премиального класса выглядит вполне разумной.

2. Глава ГИБДД хочет разрешить гонять со скоростью в 150 километров в час. Только на тех участках, где всё к этому готово, разумеется:

https://news.drom.ru/84515.html

Опыт Германии показывает, что вреда тут не будет, хорошие дороги позволяют ездить и быстрее. А вот с психологической точки зрения водители порадуются. Суть тут не в том, чтобы доехать куда-то на 10 минут быстрее, а в самоощущении: я живу в свободной и богатой стране, где дороги настолько хороши, что по ним можно легально ездить с большой скоростью.

3. К вопросу о грибнике, которого в СССР посадили в тюрьму за то, что он поставлял грибы в рестораны Сочи. Некоторые откомментировали это варварство в том ключе, что и сейчас за неуплату налогов или незаконное предпринимательство предусмотрена ответственность перед законом, так что особой разницей с современными реалиями нет:

https://olegmakarenko.ru/2171932.html

Проведу аналогию. Представьте, что в неком Бантустане побили камнями женщину за то, что она осмелилась сесть за руль автомобиля. Мы, цивилизованные люди, смотрим на это с недоумением. Однако защитники тамошних порядков оправдываются: дескать, ничего особенного, в вашей России тоже предусмотрено наказание за езду без водительских прав…