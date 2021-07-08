 

Мнение: О новых поборах с простых россиян

08.07.2021, 21:06, Разное
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Иногда от российских новостей нельзя не прийти в искреннее изумление. Вот и сейчас, пока #Россия млеет и тает от летней жары, в тиши кондиционированных кабинетов чиновники готовят нам очередные подарки. Так сказать, от щедрот с барского плеча.

Да ещё какие подарки!

Минфин РФ подготовил предложения в рамках так называемой донастройки налоговой системы, включив в них повышение страховых взносов с зарплат свыше 122 тыс. рублей, расширение налогооблагаемой базы для дорогого имущества и снижение порога беспошлинной торговли. Об этом в четверг сообщило издание Forbes («Форбс») со ссылкой на свод предложений ведомства, представленный бюджетной комиссии 1 июля.

Одно из предложений ведомства касается повышения страховых взносов в Пенсионный фонд с зарплат выше 122 тыс. рублей. Сейчас работодатель отчисляет в фонд 22% от зарплаты до тех пор, пока она накопленным итогом не достигнет суммы в 1,46 млн рублей, затем размер отчисления снижается до 10%. Министерство предлагает повысить этот порог, что увеличит количество взносов по обычному, а не льготному тарифу. Это, по расчётам Минфина, может принести бюджету 16 млрд рублей в 2022 году, а к 2024 году – 45 млрд рублей.

Кроме того, ведомство предлагает расширять налогооблагаемую базу по налогу на имущество совокупной стоимостью выше 500 млн рублей. Владельцев такого имущества предлагается облагать налогом по ставке 0,3%. Сейчас по общему правилу по ставке 0,1% начисляется налог на дома, квартиры, гаражи и небольшие хозпостройки, повышенная ставка в 2% применяется для объектов, кадастровая стоимость которых по отдельности превышает 300 млн рублей, ставка 0,5% применяется для нежилых помещений. По подсчётам министерства, новая налоговая категория может приносить консолидированному бюджету 50 млрд рублей ежегодно.

Всего ведомством в рамках донастройки предложено девять мер. В них, в частности, входят:
– повышение акциза на алкоголь с 2022 года на 10%,
– введение акцизов на сахаросодержащие напитки (привет, Кока-Кола!),
– снижение порога беспошлинной интернет-торговли до 100 евро,
– удвоение платы за использование радиочастотного спектра.
Указанные меры могут приносить в бюджет совокупно более 140 млрд рублей в год, рассчитали в Минфине.

Подлинность документа «Форбсу» подтвердил источник в профильном ведомстве. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника сообщила, что в кабинете министров обсуждается так называемая донастройка налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд рублей ежегодно в 2022-2024 годах.

Если помните, когда учиняли повышение пенсионного возраста, говорили о нежелании увеличивать взносы в ПФР и нагрузку на ФОТ и #бизнес. Теперь, на фоне сокращения числа пенсионеров из-за CoVID-19, речь почему-то зашла о дополнительном пополнении фонда за счёт донастройки соцвзносов. И, соответственно, о сокращении трансферта из федерального бюджета. Да и остальные меры по выжиманию налогов из наполовину обескровленной «коронакризисом» экономики ради пополнения казны, которая и так уже купается в нефтяных сверхдоходах.

И вот вопрос… А зачем это? К чему опять готовятся чиновники?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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