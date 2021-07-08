По делу об убийстве президента Гаити задержали трех иностранцев

В связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза задержаны шесть человек, в том числе три иностранца, сообщила полиция, сообщил лава полиции страны Леон Шарль.

«Мы произвели шесть задержаний и конфисковали пять автомобилей. Трое из скончавшихся нападавших – иностранцы», – передает его слова РИА «Новости». По данным СМИ, один из задержанных является гражданином США.

При этом, по данным портала Haiti24, задержаны еще два человека, таким образом, число задержанных по этому делу возросло до восьми.

В среду президент Гаити Жовенель Моиз подвергся нападению в собственной резиденции и получил смертельное ранение. Супруга главы республики Мартин Моиз также была ранена и в тяжелом состоянии доставлена в одну из клиник штата Флорида. Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд опроверг сообщения о смерти первой леди. Управление страной взял на себя премьер-министр Клод Жозеф. Уточняется, что в президента попало 12 пуль

Глава полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что четверо участников убийства (которых Шарль назвал наемниками) ликвидированы, двое задержаны. Убийцы «выдавали себя за агентов DEA», подтвердил посол Гаити в США Эдмонд. «Мы знаем, что это не так… Но иностранным наемникам мог заплатить кто угодно», – подчеркнул дипломат.