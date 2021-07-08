Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID в Москве

В Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что введенные ограничения и интенсивная вакцинация работают.

«Сегодняшний вот алгоритм действий, а вы видите, да, на примере Москвы, да, был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают», – сказала она в эфире на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».

В июне на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно посещать без QR-кода до 1 августа. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.

За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 6040 новых случаев коронавируса, в РФ выявили 24 818 случаев заболевания.