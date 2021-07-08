 

Мнение: Переболь

08.07.2021, 20:54, Разное
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В мире зафиксированы случаи, когда люди, дважды перенесшие коронавирус, заболевают вновь. Таким образом, известны случаи заболевания COVID-19 в третий раз, о чем сказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. – с удивлением сообщает газета “МК”. Информация, конечно же, невероятная по своему драматизму. Неужели?! Как же так?? Да что же это за вирус такой?!!

Шучу. Каждому, кто ужаснулся словам безвестного инфекциониста, достаточно просто посчитать, сколько раз он/она в своей жизни болели гриппом. Я – раз 25 точно. Моя жена, имевшая обыкновение до “эпидемии ковида” заболевать гриппом по 3-4 раза в году, может быть, и на призовую сотню претендует.

Другое дело, что эта информация, если она правда, делает полностью бессмысленной всю “кампанию вакцинации” (как были изначально бессмысленными все прежние “вакцинации от гриппа”). Если даже переболевшие спокойно заболевают и во второй, и в третий раз – о каких вакцинах может идти речь?

Источник: Размышления вольного социолога



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