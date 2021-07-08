 

Потребность в госпитализации после тяжелого COVID-19 вдвое выше, чем после легкого течения

08.07.2021, 20:52, Разное
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Ученые из Университета Флориды проанализировали медицинские карты более 10,6 тысячи пациентов, которые проходили ПЦР-тестирование в клиниках одной из американских систем здравоохранения. В этой когорте 211 человек перенесли COVID-19 в легкой или умеренной форме, еще 114 пациентам потребовалась госпитализация из-за тяжелого течения.

Авторы исследования наблюдали за участниками с подтвержденным COVID-19 в течение шести месяцев, главным образом сосредоточившись на случаях госпитализации из-за различных осложнений после перенесенной инфекции. Оказалось, что тяжелые пациенты более чем в два раза чаще попадали в больницу в связи с различными последствиями. Чаще всего после тяжелого COVID-19 людям требовалась госпитализация из-за дыхательной и сердечной недостаточности, нарушений свертываемости крови (тромбообразования), инфаркта и инсульта.

Риску различных осложнений ожидаемо больше были подвержены пациенты старше 65 лет, страдающие ожирением и различными хроническими заболеваниями. По мнению авторов исследования, такие люди особенно нуждаются в вакцинации, потому что их шансы на полное выздоровление после COVID-19 не слишком велики.

«Наши результаты показывают, что после тяжелого течения COVID-19 у пациентов больше шансов получить такие осложнения, как сердечный приступ или инсульт», — считают ученые.

Ранее ученые Стэнфордской школы медицины обнаружили, что 72,5% людей, перенесших госпитализацию с тяжелым COVID-19, сообщили минимум об одном стойком симптоме спустя месяцы после выписки. Всего было выявлено 84 долгосрочных симптома COVID-19, которые свидетельствуют о нарушениях практически во многих системах организма, включая сердечную, дыхательную, нервно-мышечную, неврологическую, кровеносную и иммунную.

Чаще всего пациенты жаловались на хроническую усталость (40%), одышку (36%), нарушения сна (29%), сложности с концентрацией внимания и памятью (25%), а также депрессию и тревожность (20%).



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