 

Глава Отдела внешних сношений РПЦ провёл крестный ход против коронавируса в Ницце

08.07.2021, 20:51, Разное
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Митрополит Волоколамский Илларион (Алфеев) возглавил антикоронавирусный крестный ход во время своего пребывания с дипломатической миссией в Ницце (Франция). Колонна из пяти архиереев и сорока священников трижды обошла город, распевая псалмы.

Как пояснили в пресс-службе РПЦ, долгом любого священника является спасение страждущих по месту пребывания, даже в том случае, если они не являются прихожанами православной церкви.

РПЦ провёл крестный ход против коронавируса в НиццеНовая волна пандемии коронавируса застала отца Иллариона в Ницце, где он обсуждал отмену антироссийских санкций с представителями Стамбульского патриархата и Римско-католической церкви. Узнав о резком росте числа заболевших индийским штаммом коронавируса, митрополит вместе с тремя епископами из Стамбула и кардиналом Джулио Висконти провёл крестный ход с молитвой «Об избавлении от коронавируса».

– Настоящему священнику всё равно, где служить: в Ницце или в глухой сибирской деревне. В Ницце, конечно, приятнее: тут мягкий климат, красивые виды на море и много мишленовских ресторанов. Но если бы пандемия застала меня, скажем, в Омской области, то я бы и там провёл такой же крестный ход. Это мой долг и священная обязанность. Но Господу было угодно, чтобы я встретил пандемию в Гранд-отеле города Ницца. Его жители пока ещё не перешли в православие, однако я уверен, что наш крестный ход склонит их к воссоединению со вселенской церковью, – рассказал митрополит.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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