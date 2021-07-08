 

Зеленский и Эрдоган поговорили по телефону. Обсуждали энергетическое сотрудничество и закон о коренных народах

08.07.2021, 20:50, Новости дня
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Два президента говорили о двусторонних отношениях, о сотрудничестве в сфере безопасности, а также энергетическом сотрудничестве. 

“Президент Украины подчеркнул, что для нашей страны, как и для Турции, актуальной является задача диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа. Была достигнута договоренность о совместной проработке возможных вариантов взаимодействия в этой области”, – сказано в релизе. 

Зеленский поблагодарил Эрдогана за “решительную поддержку Украины на пути к обретению полноправного членства в НАТО”. 

Кроме того, президенты говорили, что необходимо финализировать Соглашение о зоне свободной торговли между двумя государствами и обсуждали проект по строительству жилья для внутренне перемещенных лиц. 

“Отдельно глава Украинского государства подчеркнул важность принятия Закона “О коренных народах Украины”, в частности для крымских татар”, – подчеркивается в релизе. 

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины 1 июля. Согласно проекту, крымских татар, крымчаков и караимов признают коренными народами Украины.

Соглашение между Украиной и Турцией о строительстве жилья для крымских татар уже ратифицировано Кабмином. Зеленский сказал Эрдогану, что его передали на ратификацию в Раду. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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