Украина и КНР подписали соглашение после скандала с отзывом подписи в ООН по уйгурам. Киев скрывал это шесть дней

Документ подписали министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао. Среди приоритетов сотрудничества – железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и муниципальное инженерное строительство.

“Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Китайской Народной Республики предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства КНР, необходимых для реализации инфраструктурных проектов”, – отметили в министерстве.

Заместитель министра инфраструктуры в 2016-2019 годах Виктор Довгань написал 6 июля в Facebook, что переговоры по подписанию соглашения продожались с 2018 года.

По его информации, соглашение с Китаем позволит привлекать льготные кредиты “Эксимбанка” – до 2% годовых на 15 лет, а также реализовать пилотные инфраструктурные проекты – мост у Кременчуга Полтавской области и первую очередь кольцевой дороги Киева.

https://www.facebook.com/v.dovhan/posts/5779985548710208

Гонконгское издание South China Morning Post 5 июля написало, что соглашение было подписано через несколько дней после отзыва Киевом подписи под заявлением ООН относительно ситуации с правами человека в китайской провинции Синьцзян.

Журналисты отметили, что Украина пытается сбалансировать отношения с Пекином и Западом, потому что заинтересована в китайских инвестициях.

Контекст:

The Associated Press, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, писало, что Китай шантажировал Украину на заседании Совета ООН по правам человека, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным агентства, Пекин таким образом добивался отзыва Украиной своей подписи под заявлением о ситуации в Синьцзяне.

Представительство Украины при ООН и других международных организациях 25 июня подтвердило отзыв подписи под заявлением ООН по уйгурам. Причины отзыва подписи не были указаны.

Украинские правозащитные организации, комментируя отзыв Киевом подписи, заявили, что индифферентное отношение к массовым нарушениям прав человека недопустимо.

“Пренебрежение принципами прав человека в обмен на определенные блага от другого государства выглядит как компромисс со злом”, – отметил правозащтники.

В провинции Синьцзян проживает подавляющее большинство уйгуров – представителей тюркоязычной народности, которые исповедуют ислам (мусульмане-сунниты).

Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан. Однако, по данным ООН, у уйгуров и других представителей религиозных меньшинств в тюрьмах Китая могут принудительно извлекать внутренние органы.

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