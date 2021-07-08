 

Зеленский сменил главу Ивано-Франковской ОГА

08.07.2021, 20:50, Новости дня
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Предыдущим указом №280/2021 он уволил с этой должности Андрея Бойчука. 

Зеленский сегодня встретился с Онищук в Офисе президента и вручил ей служебное удостоверение проинформировал сайт главы государства. Он сказал, что среди приоритетов работы главы Ивано-Франковской ОГА – развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.

Онищук 37 лет. Она родилась в селе Заболотов Ивано-Франковской области. 

В 2002 году Онищук окончила Снятинский сельскохозяйственный техникум по направлению “бухгалтерский учет”. В 2005-м – Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника по направлению “правоведение”. Она доктор наук по государственному управлению, говорится на сайте президента. 

С сентября 2019 года Онищук занимала пост замглавы ОГА, до этого работала на кафедре публичного управления и администрирования Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. Также была начальником межрегионального управления Нацагентства по вопросам государственной службы в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Бойчука главой Ивано-Франковской ОГА в конце декабря 2020 года, до этого он работал в газотранспортной сфере и занимался волонтерством.

Источник “РБК-Украина” в Офисе президента сообщал 16 июня, что в ОПУ планируют заменить трех глав ОГА, в частности – Ивано-Франковской. “В Ивано-Франковске Андрей Бойчук вообще ничего не делает”, – отмечал собеседник агентства.

Кабинет Министров согласовал название Онищук 7 июля. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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