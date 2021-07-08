Во Львове впервые провели гинекологическую операцию с помощью робота Da Vinci

“Нашей пациенткой стала 19-летняя девушка, которая в течение двух лет страдала от постоянных тазовых болей и нарушения менструального цикла. Кроме этого, у девушки диагностировали бесплодие”, – говорится в сообщении.

Также у пациентки выявили кисту (доброкачественную опухоль), которая чаще всего подлежит хирургическому лечению.

“Использование микроинструментов и 3D-изображения высокой четкости позволили нашим специалистам ювелирно удалить кисту с помощью лишь нескольких маленьких проколов! Вмешательство прошло успешно, а миниинвазивнисть операции позволила девушке уже на второй день после вмешательства выписаться из больницы”, – сообщили в медучреждении.

https://www.facebook.com/emergencyhospitall/posts/2314963098639149

Контекст:

9 декабря 2020 года робот-хирург Da Vinci провел первую операцию – у 50-летнего пациента удалили грыжу диафрагмы.

В марте 2021 года робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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