 

Ученые рассказали, как подводные горы влияют на характер землетрясений

08.07.2021, 20:48, Новости дня
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Необычные землетрясения в районе северной части Новой Зеландии давно привлекают ученых. По словам сейсмологов, толчки здесь более медленные, чем в других уголках планеты.

Американские ученые решили исследовать данный вопрос и обратили внимание на наличие у побережья островов больших подводных гор. Они обнаружили, что горные массивы пронизаны водяными резервуарами. Именно поэтому любые сдвиги горных пород не приводят к очень жестким толчкам.

Плиты скользят одна по другой, используя воду как некий смазочный материал, предполагают ученые. Само по себе это многое объясняет. Впрочем, исследования сейсмоактивности и особенностей землетрясений в данном регионе только начались.



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