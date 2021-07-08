Китай расстреляет астероид ракетами

В китайском космическом ведомстве объявили о будущем запуске 23 ракет, которые одновременно стартуют с поверхности Земли и направятся к астероиду Бенну.

Ученые полагают, что данное космическое тело угрожает Земле и человеческой цивилизации, поскольку в будущем вероятно столкновение с ним. Поэтому китайцы попытаются «расстрелять» астероид ракетами и, таким образом, изменить его траекторию, сделав безопасным для землян.

Диаметр данного астероида составляет 492 метра. По предварительным расчетам, он может приблизиться к Земле на расстояние коло 7,5 миллионов километров. Это безопасно, но в более отдаленном будущем он вернется и моет пролететь гораздо ближе. Однако при помощи ракетной атаки можно изменить траекторию движения.