Названы способы снизить давление в жару

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08.07.2021, 20:46, Разное
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Врач Дарья Волкова объяснила, как снизить высокое давление в жару. По ее словам, во время, когда на улице стоят высокие температуры, необходимо более тщательно следить за состоянием здоровья. Особенно внимательными к себе должны быть те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Снизить показатели давления в случае необходимости помогут специальные лекарственные препараты или охлаждение. Тем, кто на постоянной основе принимает определенные средства, не должны прерывать курс. Если пропускается прием препаратов, то давление повышается. Когда под рукой не оказалось нужного лекарства, необходимо в срочном порядке охладиться.

Если человек перегрелся, то необходимо отойти в ближайшее прохладное место или же помещение, которое проветривается. Существуют специальные дыхательные упражнения, во время них необходимо глубоко дышать носом и медленно выдыхать. Все это помогает расслабить сосуды и снизить давление.

В жару возрастает риск получения теплового удара. В этот момент давление у человека падает, не исключено развитие тахикардии и появления рвоты. Если наблюдаются подобные симптомы, то необходимо отойти в прохладное помещение и выпить воды.

Загорать допустимо только утром и вечером. В целом необходимо соблюдать общие правила: поддерживать водный баланс, носить головной убор, стараться избегать душных помещений.

Источник: 360tv.ru



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