 

Названы самые популярные российские губернаторы

08.07.2021, 20:40, Разное
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Главы центральных субъектов России возглавили рейтинг самых популярных в медиапространстве губернаторов. Его составили специалисты “Медиалогии”.

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, которого упомянули в СМИ и интернете 79 757 раз. На второй строчке находится губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с результатом 17 578 сообщений. Тройку лидеров замыкает
губернатор Московской области Андрей Воробьёв с результатом 36 327 упоминаний, передаёт “Радио 1”.



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