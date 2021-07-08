Мнение: Письмо: “Словно выронила по дороге мозг”

Вот письмо с ведущим багом Попрошайка.

И автор в каждом абзаце дает нам последовательно рассмотреть основные черты этого бага.

Каждый пограничный баг занимается тем, что сливает вашу фигуру, уничтожает ее.

Но каждый баг делает это хоть и похожим на другие баги, но все-таки своеобразным способом.

winovataya

Уважаемая Эволюция.

Я вам писала так много писем. Я верю, что последние из них были на самом деле честны. Я вам не отправляла. Я думаю, наверное, стоило бы мне отправить какое-нибудь из последних, попытать удачу. Мне очень необходим ваш совет. Если бы не вы, у меня бы не было и в мыслях, что такой человек, могущий мне помочь, на целой земле существует. Это рождает надежду, что у меня что-то может получится. Спасибо вам.

(Настоящая Попрошайка искренне считает, что для других людей большая честь быть ей полезной. Попрошайки всегда подчеркивают, что их благополучие зависит только от вас, и вы должны проникнуться этой важной миссией)

Хочу рассказать про себя. Что в детстве была не очень сообразительна. Я это знаю и потому я вижу, как это все не складывалось у меня в приличное существование. Не получилась первая любовь, не получилась первая карьера. Все это заслуженно. Я, кажется, стала лучше. Я влюбилась опять, и я все еще молода. У меня есть немного оправдания, скоро закончатся и они. И я не знаю, как быть мне потом, я думаю только о смерти, если у меня ничего не получится. Мне это кажется красивей, чем быть неудачницей. Красивей, но даже так я боюсь и в нужный момент вдруг не захочу умирать. Как было, когда я придумывала себе новые сроки и цели к счастью. Но это потом, а сейчас. Меня мучает еще одна вещь.

(Попрошайка всегда недовольна тем, что ей дано от природы. Другим повезло куда больше. Нездоровых людей Попрошайка в расчет не берет, сравнивает себя всегда с самыми здоровыми и успешными. Все они должны чувствовать вину за то, что Попрошайка оказалась в менее выгодной ситуации. И настоящая Попрошайка всегда грозит вам умереть, если вы с ней не поделитесь благополучием)

Несмотря ни на что я вижу, что мужчины, молодые люди, парни – не чувствуют ко мне никакого снисхождения. Как к девушке. Как ко всем остальным девушкам. Не боятся меня ни задеть, ни обидеть, не понимаю… Словно я солдат внутри и у меня железный дух. Точнее… Что я бесконечно добрая, добрая, добрая и веселая, и этого у меня внутри бесконечно. Никакого снисхождения, когда я теряюсь. И доброго слово не скажут. Не подумают, что у меня, например, ПМС, никаких колпачков не напялят, никаких капризов не простят за привлекательную внешность. Просто уйдут, замолчат, забудут. Я будто с другой планеты, а не женщина, которую надо добиваться и укрощать. Нет. Я какая-то кукла, игрушка с кнопкой, которая иногда заедает, и тогда уже не интересно.

(Попрошайка считает, что слишком добра, слишком щедра, и поэтому никто ее не жалеет. Попрошайке хочется жалости, жалость ее не унижает, ей хочется пользоваться опекой других, и она уверена, что имеет на эту опеку полное право, несмотря на то, что давно не ребенок. Ей все время кажется, что другие заграбастали себе слишком много, им слишком повезло, их слишком любят. А ее нет и это несправедливо)

Я улыбаюсь, говорю что-то, они смеются: все! и мужчины и женщины. Последнее время я все больше им нравлюсь. Я даже стала привыкать. И влюбилась вот. Думала, не влюблюсь, слишком взрослый он и невысокого роста, и друзей у него куча. Такой добрый со мной, и забывает меня, как только я ухожу. Я так думала. Я не знаю.

(Автор считает, что избранник ее неказист, а она наградила его своей любовью. И что же? Он не оценил такое щедрое вложение)

Потом мне казалось, что нравлюсь ему. Он говорил, какой у меня хороший характер, как я мила и всегда соу хэппи. Потом он говорил, что я красива. Все эти мелочи. Я чувствую его тепло. Но он не делает шагов. Я так влюбилась. Я подумала, ну для такого взрослого дяди неужели молоденькая девушка не приз! Еще и характер хороший. Неужели так непросто для взрослого мужчины с кучей друзей и подружек нуу пригласить меня просто в кафе или музей? Я вижу сейчас, что он меня не любит. А я влюбилась, как дура. Не понимаю, почему бы ему такую не поиспользовать, ему это будет так просто. Разве в этом нет удовольствия для мужчины? Переспать с хорошенькой девушкой, которая будет нежна.

(Обратите внимание, она с одной стороны уверена, что мужчины используют женщин, пользуются как вещами, а с другой стороны устала ждать, когда уже какой-нибудь абьюзер использует ее. Быть ненужной вещью особенно больно)

Если он не любит меня, то он слишком обесценивает значения своих слов. Стоит ли смотреть на него с этой стороны? Если так, то мои слова всегда были от самого сердца, и значит, не так я и хороша, а всего лишь всегда была влюблена и хотела его приблизить… Как грустно. Мне было в начале письма, а сейчас стало смешно.

Еще хочу добавить, мне вот-вот 25, он старше меня на 11! С ума сойти. Такой взрослый. Ни жены, ни детей, ни девушки, и постоянно что-то пишет мне в тетрадке, когда я не вижу. Я так долго не придавала значения и тоже дразнила его, а теперь – мне кажется, он нечестен. Ему нравится, что я мучаюсь, но ничего не прошу и не злюсь, и поэтому-то я и милая.

(Все письмо она сожалеет, что слишком хорошая, слишком мало просит. Каждая Попрошайка уверена, что ей нужно учиться просить, учиться требовать и защищать свои границы. Даже ник у автора Виноватая. Ей хочется распрямить плечи, встать исполином над другими и взять все, что причитается. Закрыть хлеборезку и зариться на чужое и в голову не приходит. Наоборот, кажется, что слишком непритязательна)

А сегодня я была грустна и растерянна, смеялась невпопад, словно выронила по дороге мозг, задумчиво смотрела в окно, с усилием говорила с людьми и с ним, и вот я больше не мила. За что мне так сразу? Я просто устала. И я думала о нем, что мне делать с ним, что сказать, и у меня нет ответов… Я скоро вернусь домой, наверное, больше не увижу его никогда, он женится на какой-нибудь более взрослой и деловой девушке, а у меня опять ничего не получится. И я буду мечтать о любви опять или пытаться о ней забыть и вспоминать о смерти, о том, что она то ко мне точно придет рано или поздно, а любить нужно тех, кому мы нужны.

(Какой в письме запрос? Какая презентация, какие факты и как можно сформулировать проблему?)