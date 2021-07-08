 

Мнение: Уволили Черчесова

08.07.2021, 20:34, Разное
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В ленте народ сильно радуется увольнению тренера сборной России по футболу Черчесова.
Радость не слишком понятна. На ЧЕ сборная сыграла в свою силу – выиграла у более слабой Финляндии, проиграла более сильной Бельгии и примерно равной по силам Дании, которая на этом ЧЕ прыгнула выше головы, в отличие от сборной РФ, которая на этот раз выше головы не прыгнула, сыграв в свою силу, которая прямо скажем ограничена. При том же Черчесове прыгнула в 2018, а в 2021-м нет. При этом игроки то, которых традиционно чехвостят – "дрова", "пешеходы", "рукоблуды", "зажравшиеся миллионеры" и т.д. никуда не делись. Сейчас снова все надежды на то, что уломают какого-то иностранца за безумную зарплату заниматься "подъемом футбола с колен".

От народной любви к Черчесову же образца 2018-го года ныне остались только напоминания. А ведь ему когда-то Путин за футбольные достижения орден давал. Да и в целом, года 3 назад его обсыпали наградами и славословиями с ног до головы.


Награждение Черчесова саксонским орденом Святого Георгия.


Награждение Черчесова орденом Славы Осетии.


Награждение орденом Александра Невского.


Награждение национальной премией РФС.


Награждение грамотой и медалью от Володина.

Лишь мгновение ты наверху. И стремительно падаешь вниз.

Источник: Colonel Cassad



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