 

Мнение: Визит в Москву

08.07.2021, 20:32, Разное
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Делегация Талибана прибыла в Москву. Строго говоря, Талибан продолжает оставаться в списке запрещенных в РФ террористических организаций, и если кто-то частным образом встретися с теми же самыми людьми, то готовый состав преступления налицо. Но когда с террористами встречаются политики – это уже национальные интересы. Главное – не перепутать.

Цель визита понятна – Талибан вот-вот станет правительством Афганистана, а потому старается заранее договориться о внешнем признании. Кремль интересует только одно – чтобы Талибан гарантировал неприкосновенность северных границ Афганистана. Что талибы вполне могут сделать. Их интерес на ближайшие годы – в установлении контроля над собственной страной и преобразование полевых структур в государственные институты управления.

Другой вопрос, что пример Талибана может показаться заразительным, и в странах бывшей советской Средней Азии могут "поднять голову" клерикальные национально-освободительные движения, беря пример именно с талибов. Но в данном случае к талибам особые претензии предъявлять будет сложно.

В любом случае сейчас основной вопрос – признание в обмен на неприкосновенность границ. Вот по этому поводу и приехали в Москву представители будущей афганской власти.

Источник: Эль Мюрид



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