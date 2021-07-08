 

Станислав Черчесов назначен главным тренером сборной России по хоккею

08.07.2021, 20:31, Разное
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Уволенный с поста главного тренера сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавит национальную сборную страны по хоккею с шайбой, сообщил министр спорта Олег Матыцин.

– Нам сейчас нельзя разбрасываться кадрами. Станислав Саламович – опытный наставник, который ни в коем случае не должен остаться без работы. Ну не получилось у человека на одном поприще – так обязательно получится на другом. Взять в пример моего предшественника Виталия Мутко – раньше был министром спорта, а сейчас успешно руководит строительством. Или Дмитрия Рогозина, который понятия не имеет, как летают ракеты, что нисколько не мешает отправлять наших космонавтов на орбиту. Да масса таких примеров! – прокомментировал назначение правительственный чиновник.

По словам источника в Минспорта, главной задачей Черчесова является завоевание “золота” на Олимпиаде 2022 года. В случае невыполнения плана специалисту грозит перевод в женскую сборную по баскетболу. По условиям контракта, Черчесов будет получать из федерального бюджета всё те же 2,5 миллиона евро в год.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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