Мнение: Китайский взгляд на русский пофигизм, четырёхдневка в Исландии и боязнь невостребованности

1. Китаянка Мэнсюэ рассказывает о разнице характеров в России и в Китае. Вы, дескать, милые беззаботные свиньи, лежите у забора с травинкой в зубах и мечтательно следите за облаками. Молодцы! Нам, китайским трудоголикам, надо брать с вас, лентяев, пример:

https://www.youtube.com/watch?v=z2y1kPBEv2Q

Полагаю, девушка права: работать надо не по 14 часов в день, а головой. Выкладываться на полную по 4-6 часов в день куда как эффективнее, чем бродить по вечернему офису сонным чучелом и делать ошибки от переутомления. С другой стороны, внутренний локус контроля, привычка много и тяжело работать — это именно та часть капиталистической этики, которая сделала уже богатыми многие народы. Если блогер права насчёт Китая, если она не судит по своему окружению обо всей огромной стране, экономику Китая ждёт самое светлое будущее. Хорошо, что китайцы — наши друзья:

https://www.youtube.com/watch?v=pQQ0nTXfVb4

В любом случае, самое интересное в ролике не содержание, а автор. Проникновение современной китайской культуры в Рунет — вот явление, важность которого сложно переоценить.

2. В капиталистической Исландии заявили об успехе эксперимента по внедрению четырёхдневки:

https://lenta.ru/news/2021/07/06/iceland/

Масштабный эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели в Исландии завершился «ошеломляющим успехом». При меньшем количестве рабочих дней производительность труда не изменилась, а условия работы заметно улучшились, заявил британский центр Autonomy в своем исследовании.

Эксперимент проводили городской совет Рейкьявика, правительство Исландии и локальные профсоюзы. Участниками исследования стали 2,5 тысячи муниципальных сотрудников из разных сфер деятельности, что составляет более одного процента всего трудоспособного населения страны.

В рамках исследования всем государственным служащим уменьшили рабочую неделю на четыре-пять часов, а трудящимся пять дней в неделю добавили выходной. В результате эксперимента выяснилось, что четырехдневка «положительно повлияла как на работников, так и на бизнес».

«Производительность и показатель предоставления услуг сохранились или улучшились на большинстве тестируемых рабочих мест. В итоге около 86% работающего населения сможет перейти на сокращенный рабочий график или требовать уменьшения рабочих часов», — подчеркивается в исследовании.

Что ж, если исландцы и вправду оказались способны работать меньшее время, но выполнять при этом ту же самую работу за более короткий срок, за них можно только порадоваться. Социальные эксперименты и надо ставить на странах типа Исландии — они маленькие, и в случае чего их не особо жалко, особенно на фоне их отношения к России.

Наверняка многие левые товарищи будут теперь регулярно приводить в пример Исландию и требовать ввести 4-хдневку в России. Однако о необходимости повысить эффективность труда, а не только снизить количество рабочих часов, они, вероятно, будут тактически умалчивать, чтобы не злить свой целевой электорат.

Впрочем, надо ещё посмотреть, смогут ли исландцы без проблем масштабировать четырёхдневку с тестового 1% на всё своё население.

3. Россияне, принявшие участие в опросе, всерьёз обеспокоены тем, что их заменят роботы, и поэтому подавляющее большинство (93%) готово учиться ради своего выживания на рынке труда:

https://lenta.ru/news/2021/06/25/nevostrebovannie/

Более половины россиян испугалась стать невостребованными работниками в будущем, такие данные следуют из опроса сервиса «Работа.ру», передает ТАСС.

48 процентов указали, что у них недостаточно современных навыков, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда. Еще 21 процент полагает, что его профессия исчезнет в будущем, а 17 процентов опасаются, что их заменят роботы.

Практически каждый респондент (93 процента) готов учиться современным и актуальным навыками для того, чтобы оставаться востребованным. Для успешной карьеры россияне отмечают умение быстро обучаться (61 процент), 44 процента выделили цифровую грамотность, 33 процента считают важным навык работать в режиме многозадачности.

29 процентов высказались в пользу умения организовывать командную работу, 24 процента назвали значимой креативность, 23 процента полагают, что в будущем им пригодится знание иностранных языков, а 22 процента заявили о важности найти баланс между работой и личной жизнью.

Проблема в том, что пользователи сервиса «Работа.ру» никоим образом не представляют реперезентативную картину российской трудовой силы в целом. Это люди, которые уже прошли некий минимальный отбор на цифровую грамотность (если уж они стали пользоваться сайтом по поиску работы).

Кроме того, они могли увидеть на этом самого сайте, какие вакансии и какие навыки на рынке труда реально востребованы – за что платят достойные деньги. Наконец, это вот прямо сейчас они готовы страдать, понимая, что им нужна работа. Как только работа будет найдена, желание учиться резко поубавится.

Те 48%, которые указали, что у них не хватает навыков, сейчас осознали, что в школе и вузе их недоучили. Возможно, в школе следует изучать не только тайм-менеджмент и не только принципы командной работы. Также стоит объяснять школьникам, как работает современный рынок труда, какова сейчас конъюнктура и как она может измениться к тому моменту, когда они сами начнут работать.

Большая часть школьников подобна сейчас рабам на галерах в тумане – они гребут под бичами учителей, но не видят конечной цели, и с трудом понимают, куда вообще плывут и куда стоило бы плыть. То же самое касается и российских студентов, лишь половина из которых в итоге находит работу по дипломной специальности.