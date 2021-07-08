 

Премьер Украины: «Северный поток – 2» не будет завершен

08.07.2021, 20:10, Новости дня
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Газопровод «Северный поток – 2» достроен не будет, сообщил глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе.

«Слышны утверждения, что проект «Северный поток – 2» будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет», – цитирует ТАСС Шмыгаля.

Он подчеркнул, что проект газопровода является «неэкономическим», и Украина пострадает из-за снижения объемов транзита газа. При этом Шмыгаль добавил, что с проектом вырастет влияние РФ в Европе. 

По мнению премьера, несмотря на то, что газопровод достроен не будет, он призвал Литву «присоединиться к нашим усилиям по противодействию «Северному потоку – 2» и противиться такой возможности». «Очень многое зависит от наших партнеров в ЕС», – сказал Шмыгаль.

В свою очередь премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс готов поддержать Киев. «Литва вместе с другими единомышленниками приложит все усилия к тому, чтобы негативное воздействие этого проекта, если он будет завершен, было снижено до минимума», – сказала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта.

В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения РФ не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.



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