 

Правительство выделило средства на 100% оплату больничного родителям детей до 8 лет

08.07.2021, 20:10, Новости дня
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Из резервного фонда правительства будет выделено более 930 млн рублей на оплату больничного в размере 100% от зарплаты родителям детей до 8 лет.

«Минфину осуществить контроль за целевым и эффективным использованием (…) бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство РФ до 1 февраля 2022 года», – цитирует документ сайт «Единой России».

В ходе ежегодного послания президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». В их числе – оплата больничного в размере 100% от зарплаты родителям дошкольников. Кроме того, речь шла о выплатах беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Глава государства также поручил установить пособия неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Необходимые законодательные изменения сразу после послания подготовила фракция «Единой России». 19 мая закон был принят в третьем чтении. 26 мая его подписал глава государства.



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