 

СМИ: В Подмосковье за подготовку к убийству задержали главу ОМВД Егорьевска

08.07.2021, 20:10, Новости дня
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В подмосковном Егорьевске задержан начальник ОМВД РФ по городу Егорьевску Олег Ермаков, его подозревают в подготовке убийства предпринимателя, возбуждено уголовное дело.

«В настоящий момент на работе и дома у задержанного начальника ОМВД РФ по г.о. Егорьевску Ермакова Олега проходят обыски. Оперативники опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства планируемого полицейским преступления», – сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело.

Олег Ермаков работает в МВД с 1994 года. За это время он успел дослужиться от стажера инспектора до начальника ОМВД РФ по городскому округу Егорьевск. Награжден медалью МВД РФ «За отличие в службе» 3,2 и 1 степени.

Ранее полицейского в Омске отдали под суд за разглашение гостайны.



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