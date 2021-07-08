День семьи, любви и верности: семейные фото Натальи Подольской, Валерии, Ксении Собчак, Пелагеи и других звезд

8 июля в России ежегодно отмечают один из самых светлых и добрых праздников – День семьи, любви и верности. По этому случаю трогательными пожеланиями и семейными фото в социальных сетях поделились и российские знаменитости. Так, еще утром актер Сергей Безруков опубликовал видео с детьми и беременной супругой Анной Матисон, которая сегодня еще и празднует день рождения. В стороне не остались и другие селебрити – актриса, ведущая и звезда комедийного шоу Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала большой пост, посвященный ее возлюбленному, режиссеру Александру Молочникову.

Свои послания в Instagram оставили еще десятки звезд: одни публиковали фотографиями со своими половинками, вторые делились кадрами из домашнего архива с детьми, третьи выставляли снимки с родителями. А кто-то даже продемострировал общие семейные портреты, собравшие сразу несколько поколений.

HELLO.RU собрал 40 фотографий от Сергея Жукова, Владимира Преснякова-младшего и Натальи Подольской, Алексы, Пелагеи, Зары, Валерии и Иосифа Пригожина, Марии Кожевниковой, Екатерины Одинцовой, Александра Реввы, Ксении Собчак, Саши Новиковой и Feduk, Леры Кудрявцевой, Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова, Катерины Шпицы и других. Чтобы перейти в галерею, нажмите на фото ниже.

Сергей Жуков с женой и детьмиКликните на фото для просмотра галереи

Какими кадрами знаменитости делились в своих социальных сетях два года назад, смотрите в нашей подборке здесь.