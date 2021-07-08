Коллега больной COVID-19 Татьяны Догилевой рассказала об ее оптимистичном настрое

По словам продюсера Натальи Громушкиной, актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с диагнозом «коронавирусная пневмония». Из-за этого пришлось отложить съемочный процесс, но настрой у 64-летней артистки достаточно оптимистичный.

Сегодня, 8 июля, актриса должна была играть в антрепризной постановке «Любовь и голуби» в Калининграде. Вместо нее на сцене теперь можно будет увидеть Раису Рязанову, так как Татьяна Догилева была задействована в съемках сериала «Золотая кровь 2». Процесс отложили, так как актриса попала в больницу рядом с домом. Поражение легких у нее примерно 30%, но есть некоторые сопутствующие заболевания.

Журналисты позвонили Татьяне Догилевой, но она ответила, что ей неудобно на данный момент разговаривать. Коллега отметила, что артистка настроена позитивно и намерена в скором времени вернутся к работе.

Решение о госпитализации актрисы было принято вчера, 7 июля. Она жаловалась на кашель и высокую температуру. До этого момента знаменитость лечилась дома.

Источник: www.kp.ru