ЦИК России пообещал жестко пресекать вбросы голосов за «Яблоко» на думских выборах

На заседании Центральной избирательной комиссии по регистрации партийных списков на выборы в Госдуму лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков высказал опасения о возможных вбросах и каруселях при проведении трехдневного голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова заверила политика, что любые фальсификации будут жёстко пресекаться и результат «Яблока» на предстоящих выборах не превысит средние показатели последних лет.

– ЦИК в этот раз как и прежде будет отстаивать интересы всех избирателей и бороться за чистоту электоральной системы. В принципе реальные возможности партии «Яблоко» мы знаем и готовы реагировать на любые аномальные отклонения, которые позволят кандидатам получить место в парламенте. Если по партийным спискам или одномандатным округам количество полученных голосов будет больше 0,3%, такие результаты однозначно станут объектом нашего пристального расследования на предмет подтасовок. Свободные и честные выборы это основа демократии и будущего России. И просто так давать мандат за красивые глаза, или если кто-то кому-то что-то пообещал, ЦИК не позволит, — заявила Элла Памфилова.

Позицию главы ЦИК поддержали все думские партии во главе с «Единой Россией» и подписали меморандум о честных и прозрачных выборах. Лидеры партий пообещали мобилизовать как можно больше избирателей и наблюдателей, чтобы сохранить прежний баланс сил в новом парламенте.

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