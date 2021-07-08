 

Актер Игорь Верник экстренно госпитализирован

08.07.2021, 19:46, Разное
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Известный российский актёр Игорь Верник был госпитализирован в больницу. По данным журналистов, у него возникли проблемы с сердцем.

СМИ сообщают, что в медучреждении ему проведут рентгенологическое исследование сосудов сердца. По результатам анализов актёру назначат дальнейшее лечение. Подробности состояния звезды в настоящее время не сообщаются, передаёт Пятый канал.



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