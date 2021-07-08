Актер Игорь Верник экстренно госпитализирован
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Известный российский актёр Игорь Верник был госпитализирован в больницу. По данным журналистов, у него возникли проблемы с сердцем.
СМИ сообщают, что в медучреждении ему проведут рентгенологическое исследование сосудов сердца. По результатам анализов актёру назначат дальнейшее лечение. Подробности состояния звезды в настоящее время не сообщаются, передаёт Пятый канал.
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