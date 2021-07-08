Путин запустил финальный участок ЦКАД

Глава государства открыл движение по платному участку от Калужского до Симферопольского шоссе и двум дорожным развязкам – на пересечении четвертого пускового комплекса (ЦКАД-4) и трассы М5, а также на пересечении пятого пускового комплекса (ЦКАД-5) и трассы М10.

Было бы эффективнее, если бы прилегающая к дороге территория осваивалась с самого начала, отметил президент. Вместе с ним участие в церемонии открытия приняли вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава правления “Автодора” Вячеслав Петушенко.

Путин назвал ЦКАД важным проектом как для столичного региона. так и всей страны. “Трафик здесь очень большой. По сути, вся страна здесь едет”, – сказал президент.

«Прошу дать разрешение на запуск ЦКАД – Разрешаю!»: Путин открыл движение по Центральной кольцевой автодороге pic.twitter.com/7QvlWIRFqq

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 8, 2021

Первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ, член фракции “Единая Россия” Сергей Пахомов рассказал, что запуск ЦКАД позволил значительно снизить нагрузку на бетонное кольцо, МКАД и другие важные магистрали, обеспечивающие связь городов и районов Подмосковья.

Запуск ЦКАД подтолкнет развитие прилегающих территорий, повысит их инвестиционную привлекательность, уверен парламентарий. В таких местах появляются гостиницы, заправки, заведения общепита и техобслуживания, пояснил Пахомов.

“Наши коллеги по партии, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин, называли 2021 год как год окончательного запуска всех участков ЦКАД и, как мы видим, традиционно все сделано в срок”, – сказал депутат.

Центральная кольцевая автодорога расположена на расстоянии 50 километров от МКАД. Она пересекает 13 федеральных трасс. Протяженность ЦКАД – 336 километров.