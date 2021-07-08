Мнение: Как описать крючок

Читая ответы участников испытания, я могла еще раз убедиться, что большинство людей не видят разницы между багом Попрошайка и колпачками.

Точно так же многие не способны отличить крючки от щипцов.

А это значит, что пытаясь натянуть на себя колпачок, по примеру рыбаков, такие люди будут выращивать свой баг Попрошайка. Обычно он у таких людей и так большой. У всех рапанов есть Попрошайка, чаще всего векторная.

А пытаясь “кидать крючки”, они неизменно будут растить щипцы.

Я обратила внимание, что многие комментаторы, даже хорошие, не могут описать колпачок и крючок так, чтобы была очевидна разница между этим и щипцами.

И сейчас я расскажу, почему это происходит.

А дальше мы с вами потренируемся формулировать верно.

Формулировка – это и есть границы, потому что если разница разных формулировок для вас не очевидна, значит границы вам не видны.

Колпачок отличается от крючка по форме, но мало отличается по сути.

И если рассматривать колпачок как рыбацкий инструмент, то это и есть крючок.

Рыбацких инструментов четыре: шары, корм, крючки и пики.

Все возможности рыбалки, даже самые удивительные, можно описать этими инструментами.

Но вот правильно их видеть и понимать – задача непростая, особенно для рыб. Для рапанов и вовсе недоступная.

Что мы знаем про крючок?

Мы знаем, что это, во-первых, ход в границах, то есть никоим образом не посягающий на чужую территорию и даже не касающийся ее. Не касающийся – это значит, что у вас и в мыслях не должно быть поиметь что-то чужое, иначе ваш “крючок” вылезет из границ и окажется щипцами.

И мы знаем про крючок, во-вторых, что он цепляет внимание другого человека, цепляет его мысли, эмоции, и вызывает рост значимости того, чей крючок.

Вот что не укладывается в голове рыб, даже геометрически. Каким образом можно кого-то зацепить, если не высовывать крючок из границ? Чтобы объект А зацепил крючком объект В, крючок должен торчать из границ А.

Но вся эта простая геометрия касается объектов, а не субъектов.

У субъектов все куда сложней.

В субъективном восприятии субъекта В у субъекта А может быть крючок, то есть нечто вызывающее любопытство, стимул для мыслей и эмоций или даже диссонанс. При этом субъект А не имеет никакого намерения цеплять В как объект и тянуть к нему какие-то инструменты.

Вот эта самая простая схема и большинству она кое-как понятна.

Мы говорил “меня зацепило” и не думаем, что это сделано специально ради нас. Ведь нас может зацепить что угодно: кино, книга, чей-то рассказ и даже незнакомый, но привлекательный человек.

В самом слове “привлекательный” уже подразумевается нечто, что нас цепляет и привлекает, здесь уже есть крючок.

Совсем другое дело – крючок сознательный, то есть собственно рыбацкий. Вот здесь у многих ступор: как можно зацепить сознательно, специально, но не имея намерений ухватить чужое?

Многим кажется, что специальный крючок опирается на такие намерения, а спонтанный крючок нет.

Однако если мы внимательно посмотрим на то, что мы считаем “неспециальными крючками”, а просто привлекательными вещами, мы увидим, что в каждой из рукотворных вещей тоже есть кое-какие намерения автора.

Книга написана с целью обратить внимание читателей на какую-то тему, какие-то идеи, проблемы, образы. В книге есть сюжет и его развитие, есть характеры и их динамика, есть повороты, даже интриги, и все это построено по законам драматургии. Писатели-самородки, которые нигде не учились, все равно учились у своих любимых писателей, просто талант сделал их особенно впечатлительными, особенно чуткими, сенситивными и восприимчивыми ко всем таким законам. Они буквально впитали их и быстро освоили. Точно так же как природные рыбаки осваивают законы эффективного общения.

Законы драматургии – это законы поля, законы захвата внимания и роста значимости. Эти законы формулировал еще Аристотель.

И это в полной мере описания крючков.

Плохие писатели пытаются использовать в произведении крючки, но используют щипцы.

Это получается от того, что у них очень мало уважения к произведению и очень много нужды в читательском внимании.

Вот почему они постоянно заигрывают с читателем, постоянно штурманят его, стараются чем-то подкупить или наоборот грубовато шокировать, предлагают интриги, большая часть которых выглядит абсурдными, а оставшаяся часть скучными. У таких писателей чаще всего мало таланта, но они не оценивают себя реалистично, не идут заниматься чем-то другим, более подходящим, не пытаются научиться чему-то, а считают себя непризнанными гениями или даже признанными, если короны на это хватает. И будь даже у таких писателей какой-то талант, потребовалось бы еще много труда и много внимания, уважения к своему произведению и к читателю, чтобы из произведения исчезли все грубые, отталкивающие щипцы. И только потом, постепенно, может быть появились бы и крючки.

Крючок в этом случае – нечто объективно интересное, нечто имеющее оригинальную ценность, нечто вызывающее любопытство в силу своей необычности и скрытой полезности.

Слово “скрытый” – ключевое для крючка.

Если полезность явная и очевидная, да еще и доступная, это не крючок. Это можно было бы назвать шар или корм, если оно растит значимость автора этой полезности.

Крючок – это нечто скрытое и отчасти недоступное, что требует некоторых усилий для рассмотрения и получения.

Детективный сюжет построен на крючках. Читателю интересно проверить свои догадки, ему любопытно узнать, каким образом преступнику удалось скрыться и обмануть следствие, как он запутал всех, включая читателя. Как только читатель удовлетворит свое любопытство полностью, он закончит чтение.

То есть крючок – это то, что поддерживает динамику, что заставляет человека посвящать свое внимание вопросу.

Помните самое простое графическое изображение крючка?

?

Знак вопроса.

И в этом графическом изображении можно увидеть все, что вы хотели бы знать о крючках.

Крючок – это вопрос, который возникает на другой стороне.

Создается крючок на этой стороне, а вопрос возникает на другой.

На этой стороне крючок не имеет форму вопроса. Можно сказать, что на этой стороне крючок это вообще не крючок.

Крючком он становится только при взгляде с другой стороны. Там, где появляется вопрос.

Вызвать у человека вопрос – это совсем не то же самое, что задать человеку вопрос.

А большинство тех, кто пытаются представить крючки, думают, что кидающий крючок сам задает вопрос.

Они думают, что это его запрос. И что его запрос каким-то образом становится запросом другой стороны.

Они не видят границы между двумя субъектами, представляют обоих как одного.

Вот в этом посте я приводила несколько примеров, где крючки хищников описаны как щипцы.

Повторю их для наглядности.

“Наверное, то что она называет засохшей улиткой на самом деле ее желание дразнить Дэна, но при этом без эмоциональных разрядок”

“Показалось, что Ира сделала для Дэна преграду вначале знакомства, что он сам себя не щипцевал по отношению к Ире”

“Может быть ее поведение своего рода щекотка короны равенства”.

“Она делает шаг в сторону и направляет его внимание на то, что бы он сделал, когда увидит ее голой. Для Дэна это крючок.”

“И Ира гомеопатическими средствами, маленькими шариками, лечила-разогревала его, виртом”

Обратите внимание, как описываются щипцы в руках Иры.

Везде она тянет свои щупальца к Дэну, чтобы 1) дразнить его, не давая разрядок, 2) создавать преграду, заставляя его щипцевать самого себя, 3)щекотать его корону равенства, 4) направлять его внимание, 5) лечить-разогревать.

Ира как осьминог оплела Дэна, прилипла к нему своим вниманием, вонзила в него свой голодный хоботок.

Вот как люди представляют себе рыбалку.

Если бы Ира так увлеклась охотой, рыбаком оказался бы Дэн, который заставил ее так обезуметь и вцепиться.

Это у Дэна оказались бы крючки, а не у Иры. Они у него и были в какой-то мере, но у Иры больше.

Ира вела себя в границах, что означает – занималась своими делами.

Просто запомните эту формулу. Вести себя в границах – это заниматься своими делами, своими ресурсами, выполнять свои обязательства, думать о том, что вы можете сделать для себя и других.

Как только вы тянете свои щупальца, чтобы дразнить, щекотать, направлять, разогревать другого, вы орудуете щипцами.

В том же самом посте я просила переформулировать фразы, чтобы в описаниях были крючки, а не щипцы. Я даже рассказала секрет: надо помнить, чей запрос. Но никто нормально переформулировать не смог.

Показываю, как это делается.

Берем фразы с щипцами и проясняем, чей запрос.

“Наверное, то что она называет засохшей улиткой на самом деле ее желание дразнить Дэна, но при этом без эмоциональных разрядок”

В этой фразе запрос Иры, она хочет дразнить Дэна, а Дэн безразличная сторона, которую пытаются раздразнить и оставить без разрядки. В случае крючка – запрос Дэна. И описание может выглядеть так:

“То, что Ира называет засохшей улиткой, было таким непривычным для Дэна общением, что росло его любопытство к Ире, ему казалось, что она дразнит его, но при этом не дает определенности”.

Вот крючок, видите?

Реакция на крючок на той стороне, где этот крючок ощущается. На стороне рыбака намеренного крючка нет, есть лишь нешаблонное и нетипичное поведение в границах, которое цепляет другое сторону.

Попробуйте переделать все остальные фразы с щипцами, чтобы получились крючки.

И ответьте потом на главный вопрос.

Если рыбак сознательно делает крючок, каковы его намерения?

Если рыбак сознательно надевает колпачок, каковы его намерения?

Несмотря на то, что мы говорим, что колпачок всегда надевает другая сторона, как и цепляется на крючок, но рыбак все-таки делает нечто, что провоцирует другую сторону надеть на него колпачок.

Обратите внимание, не он провоцирует другую сторону. Он делает нечто, что ее провоцирует. А иногда не провоцирует, смотря какая сторона.

Это очень важная цепочка. Вы делаете что-то в границах. Другой смотрит на это и для него это оказывается провокацией или не оказывается. Вы можете и сознательно делать это что-то, но обязательно в границах. А в границах – это значит не пытаясь никого ухватить, притянуть, поиметь. Вы делаете нечто объективно красивое или интересное, на своей территории, не трогая волю конкретного субъекта, не пытаясь его штурманить. Он сам решит, обращать ли внимание на это, и как именно среагировать.

Немного проясняется тема?

Чувствуете в себе способность к тому самому зрению двумя глазами, а не одним?

Помните мы обсуждали эту тему? Найдите ссылку. Рапаны смотрят на все одним глазом, для них два субъекта – всегда один и картина мира одна на двоих, это и называется слияние. Рыбы умеют смотреть то одним глазом, то другим, поворачиваясь всем телом. А вот чтобы смотреть двумя глазами сразу, оба глаза должны быть на одной стороне, как у той магической, летающей рыбы-нерыбы из фильма Кустурицы.

При таком зрении вы учитываете, что обе стороны видят картину субъективно и по-разному.

И в ваших описаниях рыбацких инструментов должны отражаться всегда две разные стороны.

А я пока почти не вижу этого в комментариях. Очень редкие комментаторы смотрят так, и то скорее интуитивно, чем сознательно.

Нужно привыкнуть к такому зрению, тогда ваше восприятие перестанет быть плоским, примитивным, искаженным в одну сторону.