Мнение: Эрик Принс в поисках контрактов

О планах создателя ЧВК "Blackwater" Эрика Принса развернуть https://asd.news/articles/ukraina/blackwater-2-0-na-ukraine/ многомиллиардный бизнес на Украине.

Эрик Принс в поисках контрактов

Относительно планов создателя и бывшего руководителя ЧВК «Blackwater» вести крупный бизнес на Украине с оборотом в миллиарды долларов стоит заметить следующее. С тех пор, как скандал с массовыми убийствами гражданских лиц в Ираке подорвал репутацию ЧВК «Blackwater» и вынудил Эрика Принса покинуть свою собственную компанию, он в значительной степени отошел от плотного контроля со стороны ЦРУ (которое курировало деятельность «Blackwater» с начала нулевых до начала десятых, когда компанию после ребрендинга в Xe Services, а затем в Academi взяло под опеку Министерство обороны США) и отправился за пределы мира государственных подрядов по линии Госдепа США и Пентагона.

Принс всей своей последующей карьерой доказывал, что его волнуют лишь деньги и он готов работать на тех, кто ему будет платить. Поэтому после недолгой работы с ОАЭ Принс через зарегистрированную в Гонконге компанию договорился с частной фирмой, основанной выходцами из командных структур НОАК, и начал активное сотрудничество с Китаем, что вылилось в строительство лагерей подготовки ЧВК в Синьцзяне и программу обучения китайских ЧВК. Разоблачительные публикации в американской прессе вкупе с обвинениями в адрес Принса в том, что он сотрудничает с русскими, активно муссировались во время и после выборов 2016-го года, но несмотря на некоторый репутационный ущерб Принсу удалось отвертеться от этих обвинений и продолжить работу с Китаем.

С другой стороны, токсичность Принса выросла настолько, что несмотря на известные связи с окружением Дональда Трампа два подхода Принса к его администрации с «выгодными предложениями» не привели к желаемым результатам. Сначала Принс обхаживал администрацию Трампа с проектом создания «демпфера» из ЧВК в Афганистане, дабы США могли вывести войска из страны, сохранив лицо (а не так, как сейчас, когда вывод похож на бегство на фоне наступления Талибана), а вопросы безопасности должны были быть отданы на откуп ЧВК, которые оплачивали бы Вашингтон и правительство Афганистана. В случае победы Талибана крайними оказывались ЧВК, которые в обмен на репутационные издержки получали неплохой заработок, а США могли бы заявлять, что итоговая неудача произошла после вывода войск. Этот проект рассматривался на уровне советника по национальной безопасности США и был отвергнут, так как с одной стороны доверие к Принсу было подорвано (в том числе сотрудничеством с Китаем), а с другой стороны Трамп взял курс на договоренности с Талибаном и полный вывод войск.

Следующий раз Принс появился в администрации Трампа с проектом свержения режима Мадуро в Венесуэле. Принс предлагал вариант с переворотом, для которого предполагалось использовать 5 тыс. наемников с общим бюджетом операции в $40 млн. Они должны были обеспечить приход к власти в Венесуэле проамериканского президента, который бы гарантировал возмещение всех расходов на операцию и позволял всем участникам проекта заработать за счет Венесуэлы. Это предложение также рассматривалось в окружении Трампа и было отвергнуто, так как в 2019-м году ставка делалась на военный переворот, организованный ЦРУ, который полностью провалился, так как изначально был скомпрометирован венесуэльской и кубинской разведками. Позднее в окружении Трампа вернулись к предложению Принса, но выбрали более дешевый вариант с ЧВК «Silvercorp», что закончилось грандиозным провалом операции «Гедеон» в мае 2020-го года, которая ударила по всем замазанным в ней участникам, включая окружение Трампа.

Что примечательно, получив отказ от администрации Трампа в проведении гос. переворота в Венесуэле, в том же 2019-м году Эрик Принс отправился в Венесуэлу и встретился с вице-президентом страны Делси Родригесом, предлагая режиму чавистов свои услуги в организации процесса подготовки местных силовиков и обеспечении охраны выборных процессов. Фактически, Принс за один год умудрился предлагать свои услуги как правительству Венесуэлы, так и тем, кто планировал его свергнуть. Это вполне ясно дает представление о моральных устоях и принципах Эрика Принса, где фраза «Ничего личного, просто бизнес», лучше всего характеризует создателя «Blackwater».

Интерес Принса к Украине тут вряд ли может считаться удивительным. На Украине уже работала ЧВК «Greengroup», которая входила в конгломерат Academi, которая в свою очередь являлась прямой наследницей «Blackwater». Соответственно, через своих бывших коллег Принс явно мог рассчитывать на контакты с украинскими чиновниками, через которых он мог получить желанный контракт, который бы позволил заработать на украинской войне. При этом, если бы Принс смог получить такой контракт через один из подрядов от Пентагона, он смог бы вернуться в те благословенные времена, когда его компания росла по экспоненте на официальных контрактах от Госдепа США и Пентагона. Мутная водичка украинского оборонного сектора, где осваиваются американская военная помощь и контракты с американскими подрядчиками, безусловно выглядела привлекательной для Принса.

Но тут стоит помнить, что при Трампе Принс получил как минимум 2 серьезных отказа по его крупным предложениям, которые поступали непосредственно в окружение Трампа. Поэтому еще при Трампе Принс вполне мог встречать противодействие по линии гос. структур США, которые избегали прямого сотрудничества со столь токсичной фигурой. Кроме того, тут играло роль не только прошлое Принса в Blackwater, но и скандал вокруг работы Принса с китайцами, что в условиях разгорающейся Холодной войны США против Китая становилось все более и более «криминальным». Помимо этого, волна обвинений в связях Принса с Россией (так официально и не доказанных) заставляла администрацию Трампа дистанцироваться от него, чтобы избежать новых обвинений в лоббировании интересов России через Принса.

Ну и, тем более, упала вероятность новых государственных подрядов Принса при администрации Байдена, для которой он является «человеком, помогавшим Китаю», «человеком, замешанным в Рашагейте» и, что самое страшное, «человеком, связанным с окружением Трампа и верхушкой Республиканской партии». Вряд ли Принс сможет изменить такое отношение к себе, тем более, что рынок ЧВК Принсом, конечно же, не исчерпывается, и демократы могут предложить подобные контракты другим частным оборонным подрядчикам, менее токсичным и более лояльным текущему партийному руководству.

Поэтому сообщения о провале «украинского кейса» Эрика Принса особо не удивили. Если у Принса сохраняются проблемы в Вашингтоне, то достаточно смешно рассчитывать на то, что можно будет договориться с украинскими чиновниками в обход операторов украинских процессов. В силу полной зависимости Украины от США вести бизнес на Украине Принс мог лишь с одобрения Госдепа и других управляющих Украиной структур. Раз такого одобрения Принс не получил, это прямо указывает на то, что в Вашингтоне его считают по-прежнему токсичной фигурой и допускать к столь важному американскому стратегическому активу, как Украина, Принса просто не хотят. И разумеется, в таких условиях лоббировать продвижение проекта Принса на самой Украине никто всерьез не будет, потому что такая «самодеятельность» обычно пресекается телефонным звонком «откуда следует». Так что Принсу, скорее всего, придется поискать новый рынок для заработка, и с учетом текущей ситуации в мире можно быть уверенным, что он его найдет.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/erik-prins-v-poiskakh-kontraktov/ – цинк

Про создание "Blackkwater" и похождения Принса в 10х весной выходил объемный материал https://riafan.ru/1423764-blackwater-kak-chuvstvo-vsedozvolennosti-pogubilo-krupneishuyu-amerikanskuyu-chvk

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