Мнение: Барская милость

Собянин сообщил, что темпы вакцинации в Москве выглядят удовлетворительными, а потому милостиво передвинул срок ограничений по летним открытым площадкам, куда пока еще можно попасть без QR-клейма, с 13 июля на 1 августа.

Темпы вакцинации в Москве Собянин оценил в 100 тысяч человек в сутки. Сложно сказать, правда ли это, так как приписки и фальсификации – основа любой российской статистики. Но теперь вступает в силу и фактор будущих "выборов". Август – это месяц, когда придется так или иначе, но снижать волну террора. Так-то никаких сомнений в том, какие результаты "выборов" будут оглашены, нет, но для уменьшения рисков и для придания электорату бодрости победные сводки с фронтов борьбы с ковидом очень даже пригодятся.

Пока все идет к тому, что с 1 августа ограничения будут немножечко сниматься. Никакого возвращения к нормальной жизни, конечно, уже не будет – не для того все затевалось, чтобы вернуть все к норме. Теперь норма – это бесконечный террор. Но его можно в определенном диапазоне усиливать и уменьшать. А потому в августе Москву ждет некоторое облегчение – до выборов. Ну, а там – с новыми силами и снова.

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