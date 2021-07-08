 

Талибы пообещали в Москве не использовать Афганистан для нападения на другие страны

08.07.2021, 19:16, Новости дня
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Талибы не будут использовать Афганистан для нападения на другие страны, заверил официальный представитель «Талибана» (организация, запрещенная в России) в Катаре Мухаммед Наима на встрече в Москве.

«На встрече в Москве делегация Исламского эмирата (самоназвание управленческой системы талибов – прим. ВЗГЛЯД) повторила свою позицию, что афганская земля не будет использована против кого-либо», – отмечается в сообщении, информирует РИА «Новости».

Талибы прибыли на встречу с спецпредставителем МИД РФ по Афганистану Замиром Кабуловым. Отмечается, что на встрече делегация политофиса талибов с Кабуловым обсудили перспективы мирного процесса в Афганистане и вопросы, касающиеся Афганистана и России.

Ранее официальный представитель политофиса движения «Талибан», чье руководство проживает в Катаре, Сухейль Шахин сообщил, что делегация движения прибыла в Москву, визит продлится два дня.

В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. 

Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных. Президент Таджикистана поручил министру обороны страны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном. 

В Кремле заявили, что Москва обеспокоена развитием обстановки в приграничных районах Афганистана на фоне вывода оттуда военных США.



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