Театр на Малой Бронной: Трансгендера еще не утвердили на главную роль в «Вишневом саде»

Трансгендер Наталья Максимова еще не утверждена на роль в спектакле «Вишневый сад» режиссера Микиты Ильинчика в Театре на Малой Бронной, на данный момент роль Раневской репетирует актриса Марина Орел, сообщила директор театра Елена Мироненко.

«Роль Раневской репетирует замечательная актриса нашего театра Марина Орел… Но молодой режиссер рассказал, что также он хочет попробовать Наталью Максимову, с которой знаком, дружит и видит в ее эмоциональной и нервной природе возможность воплотить героиню пьесы. Наташа – непрофессиональная актриса, но одаренный режиссер хочет попробовать. Так как Микита руководствуется в этом замысле именно своим ощущением способностей Натальи, почему бы не дать ему это право попробовать?» – написала Мироненко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что Орел в роли Раневской обещает стать «большим театральным событием».

«А сможет или не сможет идея Микиты со вторым составом в лице непрофессиональной, но неординарной Натальи воплотиться в жизнь, будет зависеть и от его мастерства, и от способности исполнительницы быть убедительной, и от решения худрука по факту показа, как это всегда происходит в нашем театре», – добавила она.

Ранее худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов сообщил, что на роль в спектакле «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова пригласили трансгендера Наталью Максимову. Богомолов сказал, что постановкой займется выпускник режиссерского факультета ГИТИСа Микита Ильинчик. Он также заявил, «современный театр» заключается в том, что нужно «нравиться зрителям и при этом сохранять себя».

Журналист и блогер Максим Кононенко сообщил газете ВЗГЛЯД, что трансгендерная женщина «освежит» старую пьесу Антона Чехова.

В свою очередь актер, режиссер театра и кино Юрий Соломин, комментируя данную ситуацию, заявил, что Богомолова надо срочно положить в больницу и лечить, а подобные «эксперименты» не надо вообще каким-либо образом освещать.