 

Королева Елизавета II посетила съемочную площадку старейшего сериала Великобритании

08.07.2021, 19:12, Разное
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Сегодня королева Великобритании Елизавета II снова вышла в свет. 95-летний монарх отправилась в пригород Манчестера, чтобы посмотреть комплекс студий и съемочную площадку сериала “Улица Коронаций”, который в прошлом декабре отметил 60 лет со дня выхода первого эпизода. Ее Величество и ее супруг смотрели сериал с первой серии.

Создатели сериала, актеры и вся съемочная группа встретили Елизавету торжественно, расстелив на вымощенной брусчаткой улице красную ковровую дорожку. Королева появилась на публике в бирюзовом пальто и шляпке с перьями в тон бренда Angela Kelly. Из украшений Ее Величество выбрала жемчужное ожерелье, серьги и брошь в виде цветочного букета с рубинами и бриллиантами.

Елизавета прогулялась по съемочной площадке, зашла в паб Rovers Return, который фигурирует в сериале и поговорила с актерами шоу. Улица Коронации, стартовав 9 декабря 1960 года, получила шесть наград Британской академии BAFTA TV из девятнадцати номинаций. Шоу рассказывает о жизни простых обитателей одной улицы в небольшом вымышленном городке Уэзерфилд. 

Надо сказать, что королева уже посещала съемочную площадку “Улицы Коронации” вместе с мужем принцем Филиппом в 1982 году, когда съемки проходили в самом Манчестере. Тогда визит монархов был настолько важным событием, что его засняли на пленку и сделали эпизодом в одном из выпусков шоу. С 2013 года сериал снимают в пригороде, в местечке под названием Солфорд.

После Елизавета нанесла визит в Манчестерский собор. Кстати, последние недели Елизавета II ведет активный образ жизни. Так, в конце июня она совершила традиционный тур по Шотландии, в котором ее сопровождали внук принц Уильям и дочь принцесса Анна. Правда, ни на королевских скачках Royal Ascot, ни на Уимблдоне она не появилась.



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