Как Криштиану Роналду, Лука Модрич и другие футболисты стали популярны: 5 книг, которые стоит прочитать

Нынешний Чемпионат Европы подарил нам множество разных эмоций еще на групповом этапе, когда российская сборная покинула поле боя, сборная Финляндии выиграла свой дебютный матч на Евро, а датского футболиста Кристиана Эриксена унесли с сердечным приступом прямо во время матча. Но большая игра продолжается и уже известны претенденты на звание следующего чемпиона Европы по футболу.

Подготовиться к предстоящему финалу между Италией и Англией и узнать секреты легенд футбола помогут книги о главных футболистах мира: почти все они участвовали в Евро 2020. Всем болельщикам читать обязательно!

“Лука Модрич. Автобиография”, Лука Модрич, Роберт Маттеони

Лука Модрич — лучший хорватский футболист этого века и один из самых зрелищных полузащитников мира. На родине он давно стал живой легендой и лицом страны. Автобиография Модрича — это не просто рассказ о восхождении на футбольный Олимп, но и пример для всех спортсменов и тех, кому нужен заряд энергии и веры в победу.

“Антуан Гризманн: становление французского маэстро”, Лука Кайоли

Антуан Гризманн — молодой нападающий, который два года назад стремительно ворвался в футбольную элиту. Он прошел тернистый путь от неизвестного французского парня до звезды футбола с миллионной армией фанатов. Перед вами биография молодого футболиста, которого уже называют главным соперником Месси в испанском чемпионате.

“Роберт Левандовский. Учиться быть лучшим”, Павел Вилькович

Месси, Роналду, Неймар, Суарес. И среди этих лучших — парень из Лешно под Варшавой, который однажды твердо решил, что тоже станет таким, и начал поддерживать темп, забивая несколько десятков голов за сезон. Самый большой коротышка в детских командах, а сегодня гладиатор Роберт Левандовский – один из лучших форвардов современного футбола. Он уверен, что 70% гола рождается в голове. И что у нападающих есть некое шестое чувство, которое помогает забивать.

“Криштиану Роналду. Одержимый совершенством”, Лука Кайоли

Уже почти 20 лет Криштиану Роналду играет под легендарным номером 7, под которым выступали одни из лучших футболистов, и это не совпадение. Сэр Алекс Фергюсон и другие опытные тренеры сразу разглядели в восемнадцатилетнем игроке “Спортинга” будущую звезду.

Как невероятный труд, сила духа и огромное желание стать футболистом превратили мальчишку из бедного района Мадейры в многократного обладателя титула “Лучший игрок”, лучшего бомбардира в истории сборной Португалии и самого дорогого футболиста в истории? Читайте в книге Луки Кайоли.

“Манчестер Сити Гвардиолы: рождение суперкоманды”, Мартин Лу, Баллус Пол

История одного из сильнейших тренеров современного футбола, который полностью изменил менеджмент в “Манчестер Сити” и установил новый стандарт в британском футболе. Пеп Гвардиола сумел создать стиль игры, который другие клубы стремятся копировать. В чем же секрет его успеха? Ответ на этот вопрос скрыт на страницах книги “Манчестер Сити Гвардиолы: рождение суперкоманды”.