 

Цена акций Apple установила новый рекорд. Теперь рыночная стоимость компании – $2,4 трлн

08.07.2021, 19:02, Новости дня
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Ка пишет издание, в январе акции Apple достигли пика, а потом их цена резко упала. После этого стоимость акций снова начала расти. В общем, с начала 2021 года акции компании поднялись в цене на 8,9%.

Отмечается, что Apple отчитается о доходах за третий квартал 27 июля. Пока что компания по динамике цен акций уступает Google, Microsoft, Facebook и Amazon:

Контекст:

2 августа 2018 года Apple стала первой публичной компанией, которая достигла отметки капитализации в $1 трлн. По сведениям Bloomberg, Apple достигла капитализации в $2 трлн в августе 2020 года благодаря быстрому расширению ассортимента iPhone, Apple Watch и AirPods.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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