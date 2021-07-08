 

СБУ сообщила о задержании фальшивомонетчика из санкционного списка СНБО

08.07.2021, 19:02, Новости дня
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В СБУ отметили, что поддельные банкноты не идентифицировались как ненастоящие даже с помощью устройств для проверки денег.

“Установлено, что организатор схемы – гражданин РФ, который фигурирует в санкционных списках Совета нацбезопасности и обороны и считается “криминальным авторитетом”. Также в преступную группировку входили и другие граждане РФ и Украины. Они сбывали фальшивые банкноты, которые поступали в Украину из-за границы, ниже номинальной стоимости”, – говорится в сообщении.

СБУ задержала организатора и одного из участников группировки и провела обыски.

Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыте или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчин арестовали с альтернативой залога.

Контекст:

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире “воров в законе” и 111 криминальных авторитетов. 

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари “ДНР” и “ЛНР” Денис Пушилин и Леонид Пасечник, “глава” оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари и Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли “ворами в законе”.

4 июня Данилов сказал, что в Украине не осталось “воров в законе”, а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.

18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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