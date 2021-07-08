 

«МегаФон» признали оператором с самым быстрым в РФ мобильным Интернетом

08.07.2021, 19:01, Новости дня
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Популярный сервис SpeedTest, который служит для проверки скорости соединения, показал, что самый быстрый мобильный Интернет в РФ предоставляет оператор связи «МегаФон».

Об этом сообщили в компании Ookla, которая является владельцем указанного сервиса. По словам экспертов компании, средняя скорость передачи данных у абонентов этой компании составляет 32,92 Мбит в секунду.

Однако специалисты также отмечают, что скорость Интернета неодинакова в разных регионах страны. Так, в Москве этот показатель составляет в среднем 48,85 Мбит/с. На территории Санкт-Петербурга – 22,19, а в Перми – 32,37 мегабит в секунду. Ранее «МегаФон» также отчитался о распространении на территории РФ LTE-сетей.



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