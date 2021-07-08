Уже 25 млн устройств работают на Huawei HarmonyOS 2.0

Как сообщают представители китайской компании Huawei, на сегодня их фирменная операционная система HarmonyOS 2.0 установлена уже на 25 миллионах электронных устройств. Всего же ее можно устанавливать на 69 различных типах и моделях гаджетов.

Напомним, что речь идет уже у второй версии операционной системы для мобильных устройств, которая была разработана китайскими специалистами в ответ на введение против Huawei жестких санкций.

Версия 2.0 операционки HarmonyOS была официально представлена только в начале лета текущего года. Таким образом, те 25 млн устройств, о которых идет речь, получили новый продукт только за последний месяц. В дальнейшем их количество будет стремительно расти.