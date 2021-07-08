 

Уже 25 млн устройств работают на Huawei HarmonyOS 2.0

08.07.2021, 19:00, Новости дня
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Как сообщают представители китайской компании Huawei, на сегодня их фирменная операционная система HarmonyOS 2.0 установлена уже на 25 миллионах электронных устройств. Всего же ее можно устанавливать на 69 различных типах и моделях гаджетов.

Напомним, что речь идет уже у второй версии операционной системы для мобильных устройств, которая была разработана китайскими специалистами в ответ на введение против Huawei жестких санкций.

Версия 2.0 операционки HarmonyOS была официально представлена только в начале лета текущего года. Таким образом, те 25 млн устройств, о которых идет речь, получили новый продукт только за последний месяц. В дальнейшем их количество будет стремительно расти.  



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